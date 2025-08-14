أميرة لم تغير تسريحة شعرها لمدة 50 عاما.. إليكم السبب (صورة)

تحتفل الأميرة آن غدا الجمعة بعيد ميلادها الخامس والسبعين.



وقبل هذا اليوم المميز، أصدر قصر باكنغهام صورة جديدة لها مع زوجها السير تيموثي لورانس.

في غضون ذلك، كشف مصدر ملكي عن سبب عدم رغبة الأميرة آن في الاحتفال بعيد ميلادها.



وفي 8 آب، أصدرت العائلة المالكة صورة جديدة كليًا للأميرة آن تكريمًا لعيد ميلادها. التُقطت الصورة قبل مأدبة الدولة التي أقيمت في قلعة وندسور تكريمًا لزيارة في .



على موقع "إنستغرام"، احتفل المصور الملكي كريس جاكسون بنشر صورته، وعلق على منشوره: "من المميز التقاط هذه الصورة الرسمية لعيد ميلاد الأميرة آن وصاحب السمو الملكي السير تيم في قلعة وندسور - عيد ميلاد سعيد 75!".



وأبرزت صورة الأميرة آن أول تغيير جذري في تسريحة شعرها منذ نصف قرن، إذ استبدلت آن تسريحة شعرها المنتفخة التي اشتهرت بها على مدى خمسة عقود بشعرها الكعكة الأنيق، بينما كانت تضع تاجها المزخرف الثمين.



وبدلاً من إقامة حفل عيد ميلاد، قررت آن دعوة عدد كبير من الجمعيات الخيرية والمنظمات إلى "تجمع خاص في قصر باكنغهام". وبصفتها الملكي لأكثر من 400 منظمة، كرّست الأميرة آن حياتها للأعمال الخيرية، لذا ربما ليس من المستغرب أنها اختارت التركيز على عملها في هذا الحدث.



وقال مصدر ملكي: "هذا يُجسّد اهتمام صاحبة السمو الملكي. لم تُرِدْ فعل أي شيء بمناسبة عيد ميلادها، بل أرادت جمع جمعياتها الخيرية للاستماع إلى المزيد عن أعمالها وكيف يُمكنها مساعدتها".



وأما لماذا تختار آن غالبًا تسريحة الشعر المنتفخة ولم تغيرها على مدى 50 عاماً؟ حسنًا، إنها سريعة وسهلة.



وقالت آن في الفيلم الوثائقي "الأميرة الملكية: آن في السبعين" في عام 2020: "قرأتُ مقالًا أخيرًا عن نتفليكس ومسلسل "ذا كراون"، لكن الممثلة كانت تتحدث عن الوقت الذي استغرقه تصفيف شعرها كما فعلتُ". وأشارت إلى دوهرتي كشفت سابقًا أن مصفف الشعر في المسلسل استغرق ساعاتٍ لتقليد إطلالتها المميزة أمام الكاميرا. "وأنا أفكر، 'كيف يُمكنك أن تستغرق كل هذا الوقت؟' أعني، يستغرق الأمر مني 10 أو 15 دقيقة فقط".



في النهاية، الأميرة آن الطفلة الثانية والابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية الراحلة والأمير فيليب، كانت مشغولةً جدًا بدعم تشارلز منذ توليه العرش بعد وفاة والدتهما في أيلول 2022.(لها)