المرأة

"شو لابسة؟".. إليسا تُثير غضب الجمهور المصري بإطلالتها بقميص شفاف! (صور)

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:52
وصلت الفنانة إليسا أمس الخميس إلى مصر استعدادًا لإحياء اليوم الجمعة حفلها الغنائي في الساحل الشمالي.
الا ان إليسا تعرضت لانتقادات بسبب إطلالتها لحظة وصولها إلى المطار، فقد ارتدت قميصا شفافا باللون الأسود أظهر ما تحته نسقته مع جينز، ما جعل العديد من المتابعين يسألون: "شو لابسة؟".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ومن المنتظر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي شكّلت محطات مهمة في مسيرتها الفنية. 
 
