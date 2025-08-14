Advertisement

المرأة

هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصورة

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1404706-638907927755577146.jpg
Doc-P-1404706-638907927755577146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة السورية هبة نور متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة على شاطئ البحر، حيث ارتدت توب مكشوف مع تنورة طويلة مزينة بطبعات ناعمة، ونسّقت معها حقيبة وردية صغيرة.
Advertisement
وأرفقت نور الصورة بمقطع من أغنية "خطفوني" لعمرو دياب، ما أضفى على المنشور لمسة رومانسية صيفية لاقت تفاعلًا كبيرًا.
 
مواضيع ذات صلة
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
lebanon 24
14/08/2025 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
lebanon 24
14/08/2025 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مقدمة برامج لبنانية شهيرة تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
lebanon 24
14/08/2025 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مكشوفة البطن.. زوجة النجم السوري باسل خياط تلفت الأنظار بإطلالة جريئة في اسبانيا (صورة)
lebanon 24
14/08/2025 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2025-08-14
04:42 | 2025-08-14
03:44 | 2025-08-14
02:43 | 2025-08-14
01:52 | 2025-08-14
00:44 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24