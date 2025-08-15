32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
33
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تحويل فنانة للتحقيق بتهمة "إهانة الشعب".. فمن هي؟
Lebanon 24
15-08-2025
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر،
أشرف زكي
، قرارًا يقضي بمنع جميع أعضاء النقابة من الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات، سلبية أو إيجابية، بشأن أزمة الفنانة
بدرية طلبة
، وذلك حتى استكمال التحقيقات الجارية.
Advertisement
وأكد زكي في بيان صادر عن
المكتب الإعلامي
للنقابة اليوم الجمعة، أن القرار يسري على جميع
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الهدف هو احترام سير التحقيقات والالتزام بميثاق الشرف المهني.
ويأتي القرار عقب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بقرار من
مجلس إدارة النقابة
، على خلفية مقطع فيديو بثته عبر منصاتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
، تضمن ما اعتُبر تجاوزًا وتطاولًا صريحًا بحق الشعب المصري.
وأوضحت النقابة أن إحالة الفنانة إلى التحقيق جاءت التزامًا بميثاق الشرف الأخلاقي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عضو يخرج عن هذا الميثاق.
وتعود الأزمة إلى ظهور بدرية طلبة في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، حيث ردت بطريقة غير لائقة على متابعة وصفتها بـ"المشخصاتية"، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واعتُبر إساءة غير مقبولة.
مواضيع ذات صلة
الإدعاء الفرنسي يفتح تحقيقًا مع منصة "إكس" بتهم التلاعب بالبيانات والاحتيال
Lebanon 24
الإدعاء الفرنسي يفتح تحقيقًا مع منصة "إكس" بتهم التلاعب بالبيانات والاحتيال
15/08/2025 18:15:00
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت"
Lebanon 24
المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت"
15/08/2025 18:15:00
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم إهانة أردوغان والتحريض.. الادعاء التركي يحقق مع زعيم المعارضة
Lebanon 24
بتهم إهانة أردوغان والتحريض.. الادعاء التركي يحقق مع زعيم المعارضة
15/08/2025 18:15:00
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الشعب الإيراني لا يقبل التهديدات والإهانات
Lebanon 24
عراقجي: الشعب الإيراني لا يقبل التهديدات والإهانات
15/08/2025 18:15:00
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصالة تصل إلى بيروت.. وتعد جمهورها بليلة فنية ستكون من "أجمل الليالي"
Lebanon 24
أصالة تصل إلى بيروت.. وتعد جمهورها بليلة فنية ستكون من "أجمل الليالي"
10:53 | 2025-08-15
15/08/2025 10:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات عنيفة.. زوجة عازف تطلب الطلاق بعد 3 أشهر
Lebanon 24
خلافات عنيفة.. زوجة عازف تطلب الطلاق بعد 3 أشهر
08:35 | 2025-08-15
15/08/2025 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما قندلفت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
ديما قندلفت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
04:14 | 2025-08-15
15/08/2025 04:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)
Lebanon 24
إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)
02:05 | 2025-08-15
15/08/2025 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان جريء جداً.. مايا دياب تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
بفستان جريء جداً.. مايا دياب تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صورة)
00:12 | 2025-08-15
15/08/2025 12:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:53 | 2025-08-15
أصالة تصل إلى بيروت.. وتعد جمهورها بليلة فنية ستكون من "أجمل الليالي"
08:35 | 2025-08-15
خلافات عنيفة.. زوجة عازف تطلب الطلاق بعد 3 أشهر
04:14 | 2025-08-15
ديما قندلفت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
02:05 | 2025-08-15
إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)
00:12 | 2025-08-15
بفستان جريء جداً.. مايا دياب تلفت الأنظار في آخر إطلالة لها (صورة)
23:00 | 2025-08-14
زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 18:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24