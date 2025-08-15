Advertisement

المرأة

تحويل فنانة للتحقيق بتهمة "إهانة الشعب".. فمن هي؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:16
أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، قرارًا يقضي بمنع جميع أعضاء النقابة من الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات، سلبية أو إيجابية، بشأن أزمة الفنانة بدرية طلبة، وذلك حتى استكمال التحقيقات الجارية.
وأكد زكي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة اليوم الجمعة، أن القرار يسري على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الهدف هو احترام سير التحقيقات والالتزام بميثاق الشرف المهني.
ويأتي القرار عقب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بقرار من مجلس إدارة النقابة، على خلفية مقطع فيديو بثته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ما اعتُبر تجاوزًا وتطاولًا صريحًا بحق الشعب المصري.

وأوضحت النقابة أن إحالة الفنانة إلى التحقيق جاءت التزامًا بميثاق الشرف الأخلاقي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عضو يخرج عن هذا الميثاق.

وتعود الأزمة إلى ظهور بدرية طلبة في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، حيث ردت بطريقة غير لائقة على متابعة وصفتها بـ"المشخصاتية"، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واعتُبر إساءة غير مقبولة. 
