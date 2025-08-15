خلافات عنيفة.. زوجة عازف تطلب الطلاق بعد 3 أشهر

شهد زواج العازف السابق لفرقة ، ميكي مادين، وزوجته كيت بومان خلافات حادة انتهت بطلب الطلاق بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، وسط اتهامات بالعنف المنزلي وسلوكيات غير لائقة.

وكشفت كيت في دعوى قضائية أن ميكي اعتدى عليها جسديًا بعدما اكتشفت رسائل ذات طابع جنسي كان يرسلها لفتيات قاصرات، تتضمن حديثًا عن "خيال اغتصاب" وطلب صور خادشة.

وأضافت أن المواجهة انتهت بدفعها نحو منضدة المطبخ الرخامية وإسقاطها أرضًا، ثم طاردها خارج المنزل واصطدم بها بجدار حجري، ما تسبب لها بإصابات في الورك والخصر.



وأصدرت المحكمة أمرًا تقييديًا يمنع ميكي من الاقتراب من زوجته لمسافة 100 ياردة، فيما التحق لاحقًا ببرنامج علاجي للتخلص من إدمان الجنس.



يُذكر أن الزوجين لم يكن لديهما أطفال، وأن ميكي كان العازف الأساسي في فرقة Maroon 5 منذ تأسيسها عام 1994 وحتى مغادرته في 2020. (ET بالعربي)