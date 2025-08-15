Advertisement

فنون ومشاهير

أصالة تصل إلى بيروت.. وتعد جمهورها بليلة فنية ستكون من "أجمل الليالي"

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:53
وصلت الفنانة أصالة نصري إلى صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، حيث عبّرت عن محبتها العميقة للبنان ولشعبه، مؤكدة أنها تحمل مشاعر خاصة وأحاسيس كبيرة تجاه هذا البلد.
وأشارت أصالة إلى أنها أعدّت لحفلها المنتظر في بيروت غداً بعناية فائقة، واختارت أغنية خاصة تليق بالعاصمة، لافتة إلى أنها كما جمهورها، تتشوق للقائهم بعد غياب طويل.

وبدت علامات التأثر واضحة على الفنانة السورية التي وعدت محبيها بسهرة فنية مميزة، ووصفتها بأنها ستكون "من أجمل الليالي" التي تجمعها بجمهور بيروت.
 
فنون ومشاهير

المرأة

