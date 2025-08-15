29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
احتفال بالنجاح والحب الأبدي.. نجوى كرم تنفي شائعة انفصالها!
Lebanon 24
15-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عن انفصال الفنانة
اللبنانية نجوى كرم
عن زوجها
عمر الدهماني
بعد زواج استمر عاماً واحداً، إلا أن
نجوى
جاءت برد واضح وسريع عبر حسابها على منصة "إكس"، مؤكدة أنها تعيش حالة من الفرح بإنجازاتها الأخيرة.
نشرت كرم تغريدة قالت فيها: "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان
عمان
الكبير وصولاً إلى عرس
قرطاج
، الحلم بيولد حلم أكبر وأكبر"، وأهدت رسالتها إلى جمهورها وزوجها، واصفة إياه بـ"شريك قلبي، شريك عمري، ورفيق العمر وسندي".
ويأتي رد الفنانة اللبنانيّة لتفنيد الشائعات، مؤكدًا أن حياتها الشخصية مستقرة وأن تركيزها منصب على أعمالها الفنية ونجاحاتها الأخيرة.
وخلال عام زواجها، حرصت كرم على الحديث عن زوجها بشكل متواصل، وأكدت في مقابلات تلفزيونية أن تواصله الدائم معها ودعمه لرؤيتها الفنية كان له أثر إيجابي كبير، مشيدة بدوره في حياتها الشخصية والمهنية، في خطوة نادرة لفتت أنظار جمهورها وأكدت استقرار حياتها الزوجية بعيداً عن أي جدل أو شائعات.
