احتفال بالنجاح والحب الأبدي.. نجوى كرم تنفي شائعة انفصالها!

خلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عن انفصال الفنانة عن زوجها بعد زواج استمر عاماً واحداً، إلا أن جاءت برد واضح وسريع عبر حسابها على منصة "إكس"، مؤكدة أنها تعيش حالة من الفرح بإنجازاتها الأخيرة.نشرت كرم تغريدة قالت فيها: "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان الكبير وصولاً إلى عرس ، الحلم بيولد حلم أكبر وأكبر"، وأهدت رسالتها إلى جمهورها وزوجها، واصفة إياه بـ"شريك قلبي، شريك عمري، ورفيق العمر وسندي".ويأتي رد الفنانة اللبنانيّة لتفنيد الشائعات، مؤكدًا أن حياتها الشخصية مستقرة وأن تركيزها منصب على أعمالها الفنية ونجاحاتها الأخيرة.وخلال عام زواجها، حرصت كرم على الحديث عن زوجها بشكل متواصل، وأكدت في مقابلات تلفزيونية أن تواصله الدائم معها ودعمه لرؤيتها الفنية كان له أثر إيجابي كبير، مشيدة بدوره في حياتها الشخصية والمهنية، في خطوة نادرة لفتت أنظار جمهورها وأكدت استقرار حياتها الزوجية بعيداً عن أي جدل أو شائعات.