المرأة

حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:20
تعرّضت الممثلة التركية الشهيرة إيرام هيلفاجي أوغلو الحامل في شهرها السابع لحادث خطير كاد أن يهدد حياة طفلتها، الا انها لم تُصب بأي أذى، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.
واقتصر الضرر على إصابة ايرام في رقبتها فقط. 

وروت ايرام تفاصيل اللحظات المرعبة قائلة إنها كانت تسبح مع شخص يدعى "أورال" نحو منصة عائمة، وعندما أمسكت بسلم المنصة، سقط أحد الأطفال برأسه على رأسها، ما أدى لانحناء رقبتها للخلف بشدة. وأضافت: "عندما خرجت، ظننت أنني أصبت بالشلل".

بعد عودتها إلى إسطنبول وخضوعها للفحوصات، اكتشفت أن قرصًا في رقبتها ضغط على العصب، مما تسبب في إصابتها بانزلاق غضروفي وكدمات في يدها. 

وأوضحت أن وجودها في البحر حال دون تأثر جنينها، وأن عدم ملامسة قدميها للأرض ساعدها على تجاوز الحادث بأقل الأضرار.

