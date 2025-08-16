Advertisement

المرأة

بالصورة.. سينتيا صموئيل برفقة زوجها

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:00
قامت الممثلة سينتيا صموئيل بنشر صورة عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة شريكها خلال زيارة إلى مزار القديس شربل في عنّايا - لبنان، أحد أهم الأماكن الدينية والسياحية في البلاد.
وقد أرفقت الصورة بتعليق بسيط يعبر عن محبتها للبنان، مستخدمة علم لبنان، في إشارة إلى تقديرها للمكان وأجوائه الروحانية.
