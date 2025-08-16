بالصورة.. سينتيا صموئيل برفقة زوجها

Advertisement

قامت الممثلة سينتيا صموئيل بنشر صورة عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة شريكها خلال زيارة إلى مزار في عنّايا - ، أحد أهم الأماكن والسياحية في البلاد.وقد أرفقت الصورة بتعليق بسيط يعبر عن محبتها للبنان، مستخدمة علم لبنان، في إشارة إلى تقديرها للمكان وأجوائه الروحانية.