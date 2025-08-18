Advertisement

المرأة

أطلت من داخل المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين (صورة)

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1405970-638911054618114579.jpg
Doc-P-1405970-638911054618114579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين بعد تدهور حالتها بشكل سريع، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها عليها.
Advertisement

وظهرت آيتن في صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام من داخل أحد المستشفيات، في أثناء تلقيها جلسات بخار للتخفيف من معاناتها.
 
 
 
 
وأرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن تفاصيل حالتها، قائلةً: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جداً، خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جداً".

وكانت آيتن كشفت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" حقيقة عودتها الى طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك من خلال ردّها على تعليق لإحدى متابِعاتها على صورة ظهرت فيها مع طليقها ونجلهما سألتها فيه عما إذا كانت قد عادت الى طليقها، قائلةً: "كان نفسي أرجع لأبو أولادي زيّك لكن نصيب..."، لتردّ عليها آيتن قائلةً: "إحنا مرجعناش... بس عموماً ربنا يعملك الخير"، لتحسم الجدل حول عودتها الى عز العرب.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
lebanon 24
18/08/2025 12:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
18/08/2025 12:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)
lebanon 24
18/08/2025 12:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا تعبانة".. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها (صورة)
lebanon 24
18/08/2025 12:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:10 | 2025-08-18
03:28 | 2025-08-18
23:36 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
15:46 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24