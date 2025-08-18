أطلت من داخل المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين (صورة)



Advertisement

وظهرت آيتن في صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على من داخل أحد المستشفيات، في أثناء تلقيها جلسات بخار للتخفيف من معاناتها. كشفت الفنانة آيتن عامر عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين بعد تدهور حالتها بشكل سريع، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها عليها.وظهرت آيتن في صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على من داخل أحد المستشفيات، في أثناء تلقيها جلسات بخار للتخفيف من معاناتها.

وأرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن تفاصيل حالتها، قائلةً: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جداً، خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جداً".



وكانت آيتن كشفت عبر حسابها الخاص في " " حقيقة عودتها الى طليقها مدير التصوير ، وذلك من خلال ردّها على تعليق لإحدى متابِعاتها على صورة ظهرت فيها مع طليقها ونجلهما سألتها فيه عما إذا كانت قد عادت الى طليقها، قائلةً: "كان نفسي أرجع لأبو أولادي زيّك لكن نصيب..."، لتردّ عليها آيتن قائلةً: "إحنا مرجعناش... بس عموماً ربنا يعملك الخير"، لتحسم الجدل حول عودتها الى .(لها)