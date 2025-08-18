31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أطلت من داخل المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين (صورة)
Lebanon 24
18-08-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
آيتن عامر عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين بعد تدهور حالتها بشكل سريع، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها عليها.
Advertisement
وظهرت آيتن في صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على
انستغرام
من داخل أحد المستشفيات، في أثناء تلقيها جلسات بخار للتخفيف من معاناتها.
وأرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن تفاصيل حالتها، قائلةً: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جداً، خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جداً".
وكانت آيتن كشفت عبر حسابها الخاص في "
فيسبوك
" حقيقة عودتها الى طليقها مدير التصوير
محمد عز العرب
، وذلك من خلال ردّها على تعليق لإحدى متابِعاتها على صورة ظهرت فيها مع طليقها ونجلهما سألتها فيه عما إذا كانت قد عادت الى طليقها، قائلةً: "كان نفسي أرجع لأبو أولادي زيّك لكن نصيب..."، لتردّ عليها آيتن قائلةً: "إحنا مرجعناش... بس عموماً ربنا يعملك الخير"، لتحسم الجدل حول عودتها الى
عز العرب
.(لها)
مواضيع ذات صلة
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
Lebanon 24
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
18/08/2025 12:43:43
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
18/08/2025 12:43:43
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)
18/08/2025 12:43:43
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا تعبانة".. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
"أنا تعبانة".. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها (صورة)
18/08/2025 12:43:43
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تأكيد خبر حملها رسمياً.. دانييلا رحمة ترقص مع إحدى النجمات السوريات (فيديو)
Lebanon 24
بعد تأكيد خبر حملها رسمياً.. دانييلا رحمة ترقص مع إحدى النجمات السوريات (فيديو)
04:10 | 2025-08-18
18/08/2025 04:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"مضاني على إيصالات أمانة على بياض".. طليقة فنان شهير تستغيث وتكشف ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
"مضاني على إيصالات أمانة على بياض".. طليقة فنان شهير تستغيث وتكشف ما فعله بها (فيديو)
03:28 | 2025-08-18
18/08/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أعلنت توبتها.. سما المصري تطل بالحجاب وترد على منتقديها: سيبوني في حالي (صور)
Lebanon 24
أعلنت توبتها.. سما المصري تطل بالحجاب وترد على منتقديها: سيبوني في حالي (صور)
23:36 | 2025-08-17
17/08/2025 11:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
Lebanon 24
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
23:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة عالمية متهمة بالسرقة
Lebanon 24
نجمة عالمية متهمة بالسرقة
16:00 | 2025-08-17
17/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أراح كلام قاسم إسرائيل؟
Lebanon 24
هل أراح كلام قاسم إسرائيل؟
09:00 | 2025-08-17
17/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:10 | 2025-08-18
بعد تأكيد خبر حملها رسمياً.. دانييلا رحمة ترقص مع إحدى النجمات السوريات (فيديو)
03:28 | 2025-08-18
"مضاني على إيصالات أمانة على بياض".. طليقة فنان شهير تستغيث وتكشف ما فعله بها (فيديو)
23:36 | 2025-08-17
أعلنت توبتها.. سما المصري تطل بالحجاب وترد على منتقديها: سيبوني في حالي (صور)
23:00 | 2025-08-17
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
16:00 | 2025-08-17
نجمة عالمية متهمة بالسرقة
15:46 | 2025-08-17
ندى كوسا ترفع اسم لبنان عالميًا.. حصدت هذا اللقب!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24