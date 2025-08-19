بسبب فيديوهات "مسربة".. ضجة بسبب بلوغر شهيرة والأخيرة تلجأ إلى القضاء

Advertisement

انتشر فيديو منسوب إلى المُثيرة للجدل هدير أحدث ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضد ناشريه، طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.وقررت عبد الرازق اللجوء الى المسار القانوني والقضائي لمواجهة ما اعتبرته "حملات تشويه تستهدفها"، حيث يتم نشر مقاطع مزيفة تنسب لها تحت عنوان "فيديوهات مسربة".وكلفت عبد الرازق محاميها بتقديم بلاغات رسمية ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قامت بالترويج لتلك المواد المفبركة.وأوضح المحامي هاني سامح أنه تقدم بعدة بلاغات بصفته وكيلًا عن هدير عبد الرازق، مطالبا بفتح تحقيقات للوصول إلى القائمين على نشر وتداول هذه المقاطع، التي قال إنها تنتهك بوضوح أحكام قوانين الإعلام وتقنية المعلومات.وأشار المحامي إلى أن أحد البلاغات قُيد برقم 1316230 عرائض ، وهو قيد التحقيق والفحص أمام الاقتصادية. وتضمن البلاغ اتهامات متعددة، من بينها اصطناع فيديوهات وتزييفها ونسبتها كذبا للبلوغر ، فضلًا عن تعمد الإساءة والإزعاج، والطعن في الأعراض عبر الوسائط الإعلامية والتقنية.كما أشار البلاغ إلى ارتكاب مخالفات ينص عليها الصحافة والإعلام، واستخدام برامج معلوماتية للتلاعب ببيانات شخصية وربطها بمحتوى مخالف للآداب العامة بما يسيء إلى سمعة موكلته.يذكر أن اسم البلوغر هدير عبد الرازق، قد انتشر الشهر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو لها رصدته كاميرات المراقبة داخل شقتها، كشفت من خلاله تعرضها للضرب والسحل من زوجها داخل الشقة، وسط استغاثات منها وصراخ وبكاء.(لها)