المرأة

هل تعرّضت نيكول سابا لخيانة زوجية؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:35


جددت الفنانة نيكول سابا ثقتها الكبيرة بزوجها الممثل يوسف الخال، وذلك بعد مرور سنوات طويلة على ارتباطهما . 
وأكدت نيكول، في تصريحات صحافية حديثة، أنها على دراية تامة بأن يوسف كانت له علاقات عاطفية قبل الزواج، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، لكنها شددت على أن هذه الأمور تنتمي إلى الماضي، وأن حياتهما المشتركة بُنيت على الحب والثقة المتبادلة.

وقالت نيكول: "أنا عارفة إن يوسف قبل ما يتجوزني كان عنده علاقات زي أي راجل أعزب سواء في الوسط الفني أو خارجه، لكن بعد ما ارتبطنا واتجوزنا، عمري ما حسيت إن في واحدة قدرت تملأ عينه غيري".

وكشفت ان سر نجاح زواجهما الممتد لسنوات يكمن في التفاهم العميق والدعم المتبادل، إلى جانب الاحترام الكبير الذي يربطهما.

وتابعت نيكول: "يوسف إنسان وفيّ، وأنا بفتخر إنه زوجي وشريك حياتي، يمكن ده اللي بيخلينا نكمّل بعض لحد النهارده ونقدر نواجه أي تحديات في حياتنا الشخصية أو العملية."

يُذكر أن نيكول ويوسف تزوجا عام 2011، ورزقا لاحقا بابنتهما الوحيدة "نيكول جونيور". 
 
