30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تعرّضت نيكول سابا لخيانة زوجية؟
Lebanon 24
19-08-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت الفنانة
نيكول سابا
ثقتها الكبيرة بزوجها
الممثل يوسف
الخال
، وذلك بعد مرور سنوات طويلة على ارتباطهما .
Advertisement
وأكدت نيكول، في تصريحات صحافية حديثة، أنها على دراية تامة بأن يوسف كانت له علاقات عاطفية قبل الزواج، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، لكنها شددت على أن هذه الأمور تنتمي إلى الماضي، وأن حياتهما المشتركة بُنيت على الحب والثقة المتبادلة.
وقالت نيكول: "أنا عارفة إن يوسف قبل ما يتجوزني كان عنده علاقات زي أي راجل أعزب سواء في الوسط الفني أو خارجه، لكن بعد ما ارتبطنا واتجوزنا، عمري ما حسيت إن في واحدة قدرت تملأ عينه غيري".
وكشفت ان سر نجاح زواجهما الممتد لسنوات يكمن في التفاهم العميق والدعم المتبادل، إلى جانب الاحترام الكبير الذي يربطهما.
وتابعت نيكول: "يوسف إنسان وفيّ، وأنا بفتخر إنه زوجي وشريك حياتي، يمكن ده اللي بيخلينا نكمّل بعض لحد النهارده ونقدر نواجه أي تحديات في حياتنا الشخصية أو العملية."
يُذكر أن نيكول ويوسف تزوجا عام 2011، ورزقا لاحقا بابنتهما الوحيدة "نيكول
جونيور
".
مواضيع ذات صلة
هآرتس: نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير
Lebanon 24
هآرتس: نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير
19/08/2025 12:22:53
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
Lebanon 24
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
19/08/2025 12:22:53
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
19/08/2025 12:22:53
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من تأثير لميلانيا ترامب على قرارت زوجها؟
Lebanon 24
هل من تأثير لميلانيا ترامب على قرارت زوجها؟
19/08/2025 12:22:53
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الأولى فلسطين تُشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.. وهذه الحسناء ستمثلها (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى فلسطين تُشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.. وهذه الحسناء ستمثلها (صور)
02:07 | 2025-08-19
19/08/2025 02:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فيديوهات "مسربة".. ضجة بسبب بلوغر شهيرة والأخيرة تلجأ إلى القضاء
Lebanon 24
بسبب فيديوهات "مسربة".. ضجة بسبب بلوغر شهيرة والأخيرة تلجأ إلى القضاء
02:03 | 2025-08-19
19/08/2025 02:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير.. فنانة شهيرة ترقص وتتمايل على البحر (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير.. فنانة شهيرة ترقص وتتمايل على البحر (فيديو)
23:58 | 2025-08-18
18/08/2025 11:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تيسي أوليسيه-أمايز.. من الرياضيات إلى تصميم الأزياء العالمية!
Lebanon 24
تيسي أوليسيه-أمايز.. من الرياضيات إلى تصميم الأزياء العالمية!
23:00 | 2025-08-18
18/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!
Lebanon 24
"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!
16:00 | 2025-08-18
18/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:07 | 2025-08-19
للمرة الأولى فلسطين تُشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.. وهذه الحسناء ستمثلها (صور)
02:03 | 2025-08-19
بسبب فيديوهات "مسربة".. ضجة بسبب بلوغر شهيرة والأخيرة تلجأ إلى القضاء
23:58 | 2025-08-18
بعد تعرّضها لحادث سير.. فنانة شهيرة ترقص وتتمايل على البحر (فيديو)
23:00 | 2025-08-18
تيسي أوليسيه-أمايز.. من الرياضيات إلى تصميم الأزياء العالمية!
16:00 | 2025-08-18
"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!
14:00 | 2025-08-18
جلسة تحقيق مرتقبة مع بدرية طلبة.. عقوبات محتملة تصل إلى عام
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 12:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24