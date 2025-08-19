بعد نشر فيديوهات مسرّبة لها... محامي "بلوغر" معروفة يتحرّك قضائيّاً (صورة)

Advertisement

تقدّم وكيل " " هدير ، ببلاغات ضدّ مواقع وحسابات زعمت صدور فيديوهات مسربة لموكلته.وكان المحامي هيثم بسام تقدّم ببلاغ ضدّ عبد الرازق، واتّهمها بنشر وبثّ محتوى غير أخلاقي يُمثل اعتداءً على القيم الأسرية وترويجاً لأعمال منافية للآداب العامة. (روسيا اليوم)