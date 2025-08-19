28
بعد نشر فيديوهات مسرّبة لها... محامي "بلوغر" معروفة يتحرّك قضائيّاً (صورة)
Lebanon 24
19-08-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدّم
المحامي المصري
هاني سامح
وكيل "
البلوغر
" هدير
عبد الرازق
، ببلاغات ضدّ مواقع وحسابات زعمت صدور فيديوهات مسربة لموكلته.
وكان المحامي هيثم بسام تقدّم ببلاغ ضدّ عبد الرازق، واتّهمها بنشر وبثّ محتوى غير أخلاقي يُمثل اعتداءً على القيم الأسرية وترويجاً لأعمال منافية للآداب العامة. (روسيا اليوم)
