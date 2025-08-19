Advertisement

المرأة

تطوّرات مُقلقة... هل أُصيبت أنغام بالسرطان؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:56
أثارت صفحات فنيّة مخاوف لدى جمهور الفنانة المصريّة أنغام، بعدما أشارت إلى تشخيصها بأمراض بينها السرطان وخلل في المناعة.
وبحسب إحدى الصفحات، فإنّ الورم الذي استأصله الأطباء من بنكرياس أنغام، هو من نوع السرطان الغدي الكيسي المخاطي.

كذلك، تُعاني أنغام تدهوراً في جهازها المناعي، وتُواجه حاليّاً تداعيات ومضاعفات صعّبت عليها تناول الطعام والشراب. (ارم نيوز)
 
 
