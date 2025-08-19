تطوّرات مُقلقة... هل أُصيبت أنغام بالسرطان؟

أثارت صفحات فنيّة مخاوف لدى جمهور الفنانة المصريّة ، بعدما أشارت إلى تشخيصها بأمراض بينها السرطان وخلل في المناعة.

Advertisement



وبحسب إحدى الصفحات، فإنّ الورم الذي استأصله الأطباء من بنكرياس أنغام، هو من نوع السرطان الغدي الكيسي المخاطي.



كذلك، تُعاني أنغام تدهوراً في جهازها المناعي، وتُواجه حاليّاً تداعيات ومضاعفات صعّبت عليها تناول الطعام والشراب. (ارم نيوز)