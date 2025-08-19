Advertisement

بعد إنفصالهما... شاكيرا تُبيع عقاراً مشتركاً مع بيكيه بأكثر من 3 ملايين يورو

Lebanon 24
19-08-2025 | 10:21
لطيّ صفحة الخلافات بينهما، باعت الفنانة العالميّة شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه أحد العقارات المشتركة بينهما في ضاحية إسبلوغيس دي يوبريغات في مدينة برشلونة بأكثر من 3 ملايين يورو.
وكانت الصفقة تعثرت لسنوات بسبب الخلاف على السعر، إذ طالبت شاكيرا بنحو 12 مليون يورو، في حين عرض بيكيه بين 6 و10 ملايين فقط. (ارم نيوز)
 
 
 

