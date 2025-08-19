بعد إنفصالهما... شاكيرا تُبيع عقاراً مشتركاً مع بيكيه بأكثر من 3 ملايين يورو

لطيّ صفحة الخلافات بينهما، باعت الفنانة العالميّة ولاعب الإسباني السابق أحد العقارات المشتركة بينهما في ضاحية إسبلوغيس دي يوبريغات في بأكثر من 3 ملايين .

Advertisement



وكانت الصفقة تعثرت لسنوات بسبب الخلاف على السعر، إذ طالبت شاكيرا بنحو 12 مليون يورو، في حين عرض بين 6 و10 ملايين فقط. (ارم نيوز)