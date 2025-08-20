مي كساب: ألبومي المقبل سيكون مختلفًا شكلًا ومضمونًا

Advertisement

كشفت الفنانة عن استعدادها حاليًا لطرح ألبوم غنائي جديد يتضمن 10 أغنيات، وأوضحت أنها تتعاون خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، إلى جانب التعاون في التوزيع الموسيقي مع الفنان .وأكدت مي أن الألبوم سيحمل طابعًا مختلفًا عن أعمالها السابقة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، معربة عن أملها في أن ينال إعجاب جمهورها عند طرحه، وأضافت أن الألبوم سيُطرح بطريقة "السينجل"، حيث سيتم إصدار كل أغنية بشكل منفرد على فترات.