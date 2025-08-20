27
المرأة
مي كساب: ألبومي المقبل سيكون مختلفًا شكلًا ومضمونًا
Lebanon 24
20-08-2025
|
13:00
كشفت الفنانة
مي كساب
عن استعدادها حاليًا لطرح ألبوم غنائي جديد يتضمن 10 أغنيات، وأوضحت أنها تتعاون خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، إلى جانب التعاون في التوزيع الموسيقي مع الفنان
أوكا
.
وأكدت مي أن الألبوم سيحمل طابعًا مختلفًا عن أعمالها السابقة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، معربة عن أملها في أن ينال إعجاب جمهورها عند طرحه، وأضافت أن الألبوم سيُطرح بطريقة "السينجل"، حيث سيتم إصدار كل أغنية بشكل منفرد على فترات.
