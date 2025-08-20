Advertisement

المرأة

مي كساب: ألبومي المقبل سيكون مختلفًا شكلًا ومضمونًا

Lebanon 24
20-08-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1407056-638913138443267874.jpg
Doc-P-1407056-638913138443267874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة مي كساب عن استعدادها حاليًا لطرح ألبوم غنائي جديد يتضمن 10 أغنيات، وأوضحت أنها تتعاون خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، إلى جانب التعاون في التوزيع الموسيقي مع الفنان أوكا.
Advertisement
وأكدت مي أن الألبوم سيحمل طابعًا مختلفًا عن أعمالها السابقة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، معربة عن أملها في أن ينال إعجاب جمهورها عند طرحه، وأضافت أن الألبوم سيُطرح بطريقة "السينجل"، حيث سيتم إصدار كل أغنية بشكل منفرد على فترات.
مواضيع ذات صلة
مى كساب تنطلق في تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد المقبل
lebanon 24
21/08/2025 04:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن لبنان مرفوضة شكلاً ومضموناً
lebanon 24
21/08/2025 04:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكومي عراقي للجزيرة: انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن
lebanon 24
21/08/2025 04:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الاجتماع مع بوتين سيكون في ألاسكا يوم الجمعة المقبل
lebanon 24
21/08/2025 04:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:30 | 2025-08-20
11:00 | 2025-08-20
09:00 | 2025-08-20
06:30 | 2025-08-20
03:39 | 2025-08-20
00:38 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24