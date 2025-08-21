Advertisement

المرأة

للمرة الثالثة.. ياسمين عبد العزيز مع هذا الفنان في رمضان 2026

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:13
تخوض الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز دراما رمضان المقبل بعمل فني من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ليكون التعاون الثالث بينهما والثاني على التوالي، بعدما قدما معاً مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، ثم مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض رمضان الماضي.
ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن طبيعة العمل أو اسمه أو الأبطال المشاركين فيه، فيما بدأت ياسمين وعمرو جلسات تحضيرية لوضع الخطوط الرئيسية للعمل.

وكانت ياسمين قد نشرت على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل المختلفة مقطع فيديو ظهرت فيه مع المطرب أحمد سعد، وهما يتبادلان دفع بعضهما ليظهر كل منهما في الكادر وهو يؤدي حركات راقصة ولا يسمح للآخر بالظهور، وذلك على أنغام الأغنية العالمية الشهيرة "ديسباسيتو".(لها)
