المرأة

فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
22-08-2025 | 00:30
ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة، رهف عبد الله، بإطلالة لافتة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا باللون الفيروزي.
وجاء التصميم بقصّة عصرية وراقية تميّزت بكتف واحد وقصّة جانبية مكشوفة عند الخصر، أظهرت أنوثة ناعمة بأسلوب أنيق. وقد اختارت رهف تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا ناعمًا.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بذوق رهف الراقي وأناقتها المستمرة.
 
04:30 | 2025-08-22
02:15 | 2025-08-22
23:00 | 2025-08-21
15:11 | 2025-08-21
12:00 | 2025-08-21
09:00 | 2025-08-21
