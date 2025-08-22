Advertisement

المرأة

بفستان لافت.. ستيفاني عطالله تتألق في أحدث ظهور لها

Lebanon 24
22-08-2025
Doc-P-1407644-638914473026944197.jpeg
Doc-P-1407644-638914473026944197.jpeg photos 0
لفتت الممثلة ستيفاني عطالله الأنظار خلال مشاركتها في فعالية "The Lana" في دبي، التي نظمتها مجموعة mbc ومنصة "شاهد"، حيث تألقت بإطلالة أنيقة وجريئة باللون الأسود.
واختارت عطالله فستانًا يجمع بين القصّة الجلدية الجريئة في الجزء العلوي والقماش الشفاف المنسدل في الأسفل. كما أضافت عقدًا لامعًا ومكياجًا كلاسيكيًا أبرز ملامحها بأسلوب أنثوي راقٍ.
وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالتها، وأثنوا على أناقتها وتميّز حضورها، مؤكدين أنها باتت من أبرز الوجوه الشابة في عالم الدراما.
 
04:30 | 2025-08-22
00:30 | 2025-08-22
23:00 | 2025-08-21
15:11 | 2025-08-21
12:00 | 2025-08-21
09:00 | 2025-08-21
