بفستان لافت.. ستيفاني عطالله تتألق في أحدث ظهور لها

لفتت الممثلة الأنظار خلال مشاركتها في فعالية "The Lana" في دبي، التي نظمتها ومنصة "شاهد"، حيث تألقت بإطلالة أنيقة وجريئة باللون الأسود.واختارت فستانًا يجمع بين القصّة الجلدية الجريئة في الجزء العلوي والقماش الشفاف المنسدل في الأسفل. كما أضافت عقدًا لامعًا ومكياجًا كلاسيكيًا أبرز ملامحها بأسلوب أنثوي راقٍ.وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالتها، وأثنوا على أناقتها وتميّز حضورها، مؤكدين أنها باتت من أبرز في عالم الدراما.