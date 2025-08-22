Advertisement

رسالة من كارين سلامة عن التعامل مع قلة الذوق: "ما حزرتوا"!

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:30
شاركت الإعلامية والممثلة كارين سلامة متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام" رسالة لافتة جاء فيها:
"بأوقات كثيرة تكبير العقل ما بكون شي الصح خاصة مع الأشخاص المودي يلي قلة ذوقهم معك بتصير أسلوب حياة يلي بعده... ما حزرتوا".
المنشور عكس موقفًا صريحًا من سلامة تجاه التعامل مع الأشخاص الذين يتجاوزون حدود اللياقة والاحترام، معتبرة أن الصبر الدائم وتجاهل الإساءة قد يتحوّل إلى عادة غير صحية.
