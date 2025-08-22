Advertisement

المرأة

خاتم خطوبة جورجبينا من رونالدو يثير الجدل مجددا

Lebanon 24
22-08-2025 | 06:58
في خطوة مفاجئة، كشفت خبيرة مجوهرات إسبانية أن كريستيانو رونالدو تقدم لطلب الزواج من جورجينا رودريغيز بخاتم "كوكتيل" لا يصلح في الحقيقة ليكون خاتم الزواج بقدر ما يمكن استعماله فقط في المناسبات ولا يفي بمعايير خاتم الخطوبة".
وقالت الخبيرة الإسبانية لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "خاتم الخطوبة الذي قدمه رونالدو لجورجينا ضخم وثقيل، هذا النوع من المجوهرات الذي يزن حوالي 40 قيراطا يلائم العقد أكثر من أن يكون في شكل خاتم".

وتابعت: "هو غير مريح ويقيد حركة الأصابع الإطار يبدو مثاليا، لكن الخاتم إجمالا به عيوب وهو لا يرمز إلى الالتزام بالحب". (روسيا اليوم) 
 
 
