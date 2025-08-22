خاتم خطوبة جورجبينا من رونالدو يثير الجدل مجددا

Advertisement

في خطوة مفاجئة، كشفت خبيرة مجوهرات إسبانية أن تقدم لطلب الزواج من بخاتم "كوكتيل" لا يصلح في الحقيقة ليكون خاتم الزواج بقدر ما يمكن استعماله فقط في المناسبات ولا يفي بمعايير خاتم الخطوبة".وقالت الخبيرة لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "خاتم الخطوبة الذي قدمه لجورجينا ضخم وثقيل، هذا النوع من المجوهرات الذي يزن حوالي 40 قيراطا يلائم العقد أكثر من أن يكون في شكل خاتم".وتابعت: "هو غير مريح ويقيد حركة الأصابع الإطار يبدو مثاليا، لكن الخاتم إجمالا به عيوب وهو لا يرمز إلى الالتزام بالحب". (روسيا اليوم)