المرأة

للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)

Lebanon 24
22-08-2025 | 10:25
أعلنت الممثلة التركية ديفريم أوزكان عبر حسابها على "انستغرام"، أنّها خضعت لعملية جراحية ثانية في الكلى.
ونشرت أوزكان صورة من داخل المستشفى، طمأنت من خلالها جمهورها بأنها بخير بعد إجرائها الجراحة، وشكرت كلّ من اطمأن عليها وتمنّى السلامة لها.
 
 
 
 
 
