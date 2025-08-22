للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)

أعلنت الممثلة ديفريم أوزكان عبر حسابها على " "، أنّها خضعت لعملية جراحية ثانية في الكلى.

ونشرت أوزكان صورة من داخل المستشفى، طمأنت من خلالها جمهورها بأنها بخير بعد إجرائها الجراحة، وشكرت كلّ من اطمأن عليها وتمنّى السلامة لها.