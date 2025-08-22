Advertisement

متفرقات

نور الغندور تتألق بإطلالات صيفية.. جريئة ومتنوعة

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:20
أظهرت الفنانة نور الغندور هذا الصيف توازنًا بين الجرأة والأناقة في إطلالاتها المختلفة، حيث اختارت القطع التي تعكس شخصيتها الشبابية وواثقة من نفسها.
الكروب توب: قدمته بأساليب متعددة تناسب النهار والنشاطات الرياضية، مؤكدة على الجرأة دون مبالغة.
- فستان ساتان أسود: تصميم أنيق وفاخر يبرز الانسيابية والجمال مع لمسات مكشوفة بسيطة.
- الأسلوب الرياضي: كروب توب مع لغينغ ضيق يجمع بين الراحة والأناقة.
- فستان البحر الأزرق: تصميم بسيط ومشرق يناسب أجواء الشاطئ.
- البودي برسمة النمر: لمسة تمرد تعكس شخصية قوية وواضحة.

نور أثبتت أن إطلالاتها الصيفية ليست مجرد موضة، بل تعكس شخصيتها وتوازنها بين الأناقة والجرأة، مع المحافظة على هويتها الخاصة في كل ظهور.
 
 
 
 
متفرقات

المرأة

