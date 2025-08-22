نور الغندور تتألق بإطلالات صيفية.. جريئة ومتنوعة

Advertisement

- توب: قدمته بأساليب متعددة تناسب النهار والنشاطات الرياضية، مؤكدة على الجرأة دون مبالغة.

- فستان ساتان أسود: تصميم أنيق وفاخر يبرز الانسيابية والجمال مع لمسات مكشوفة بسيطة.

- الأسلوب الرياضي: توب مع لغينغ ضيق يجمع بين الراحة والأناقة.

- فستان : تصميم بسيط ومشرق يناسب أجواء الشاطئ.

- البودي برسمة النمر: لمسة تمرد تعكس شخصية قوية وواضحة.

أظهرت الفنانة هذا الصيف توازنًا بين الجرأة والأناقة في إطلالاتها المختلفة، حيث اختارت القطع التي تعكس شخصيتها الشبابية وواثقة من نفسها.نور أثبتت أن إطلالاتها الصيفية ليست مجرد موضة، بل تعكس شخصيتها وتوازنها بين الأناقة والجرأة، مع المحافظة على هويتها الخاصة في كل ظهور.