عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟

كشفت الشيف عبير الصغير وخطيبها يوسف ، أنّهما سيتزوّجان السنة المقبلة.

ولم يُعلن الثنائيّ تفاصيل إضافيّة عن موعد الزفاف، وقالت عبير ممازحة: "بعدنا مخضوضين من الخطبة".