المرأة

عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:35
كشفت الشيف عبير الصغير وخطيبها يوسف فرحات، أنّهما سيتزوّجان السنة المقبلة.
ولم يُعلن الثنائيّ تفاصيل إضافيّة عن موعد الزفاف، وقالت عبير ممازحة: "بعدنا مخضوضين من الخطبة".
 
 
 
