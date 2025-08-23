بعد أن ارتدت الحجاب.. سما المصري تثير الجدل بأجرها الجديد الذي تتقاضاه

Advertisement

سما المصري ربطت خطوتها الجديدة بقرارها السابق بالتوبة، مؤكدة أن عملها الحالي يمثل بداية لرزق ، وكتبت:"الحمد لله ربنا كرمني بشغل حلال.. وشكرًا للي دعموني ووقفوا جنبي.. وقريب هتشوفوا ليا إعلانات جديدة ومختلفة تانية.. ويارب يرزقني ويرزق الجميع."المنشور أثار موجة من التعليقات المتباينة، بين من رأى أن هذه الخطوة تعكس تحولًا جذريًا في حياة سما المصري المهنية والشخصية، وبين من اعتبرها مجرد دعاية جديدة للظهور في دائرة الاهتمام.