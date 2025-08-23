Advertisement

المرأة

بعد أن ارتدت الحجاب.. سما المصري تثير الجدل بأجرها الجديد الذي تتقاضاه

Lebanon 24
23-08-2025 | 16:12
أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل مجددًا عبر إعلان غير متوقع على صفحتها في فيسبوك، حيث كشفت عن دخولها مجال الوساطة العقارية (بروكر) في منطقة الساحل الشمالي، براتب يصل إلى 50 ألف جنيه.
سما المصري ربطت خطوتها الجديدة بقرارها السابق بالتوبة، مؤكدة أن عملها الحالي يمثل بداية لرزق حلال، وكتبت:

"الحمد لله ربنا كرمني بشغل حلال.. وشكرًا للي دعموني ووقفوا جنبي.. وقريب هتشوفوا ليا إعلانات جديدة ومختلفة تانية.. ويارب يرزقني ويرزق الجميع."

المنشور أثار موجة من التعليقات المتباينة، بين من رأى أن هذه الخطوة تعكس تحولًا جذريًا في حياة سما المصري المهنية والشخصية، وبين من اعتبرها مجرد دعاية جديدة للظهور في دائرة الاهتمام.
