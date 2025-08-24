من توقيع طوني ورد.. سيرين عبد النور تتألق بفستان فضي

تألّقت النجمة بفستان طويل ضيّق، من دون أكمام، من تصميم المصمم اللبناني . الفستان أظهر رشاقتها وأبرز أنوثتها بكل تميّز. أكثر ما ميّز الفستان هو الياقة المتدلّية عند منطقة ، والتي أضفت لمسة جريئة وراقية في آن واحد. تصميم الفستان اللامع، المرصّع بالتفاصيل البراقة، بدا وكأنه مستوحى من النقي، ليعكس الضوء بطريقة مذهلة مع كل حركة تقوم بها. كما تم تحديد الفستان بحزام فضي بارز مرصع بالكريستال.

Advertisement