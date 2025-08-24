Advertisement

المرأة

من توقيع طوني ورد.. سيرين عبد النور تتألق بفستان فضي

Lebanon 24
24-08-2025 | 01:36
Doc-P-1408312-638916217393250402.jpg
Doc-P-1408312-638916217393250402.jpg photos 0
تألّقت النجمة سيرين عبد النور بفستان طويل ضيّق، من دون أكمام، من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد. الفستان أظهر رشاقتها وأبرز أنوثتها بكل تميّز. أكثر ما ميّز الفستان هو الياقة المتدلّية عند منطقة الصدر، والتي أضفت لمسة جريئة وراقية في آن واحد. تصميم الفستان الفضي اللامع، المرصّع بالتفاصيل البراقة، بدا وكأنه مستوحى من الماس النقي، ليعكس الضوء بطريقة مذهلة مع كل حركة تقوم بها. كما تم تحديد الفستان بحزام فضي بارز مرصع بالكريستال.
