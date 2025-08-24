28
المرأة
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
Lebanon 24
24-08-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه
البلوغر
المصرية
المعروفة باسم "سوزي
الأردنية
" تهمة جديدة هي "
ازدراء
الأديان"، وذلك بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء والتورط في غسيل الأموال.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها عقب بلاغات تتهمها بالإساءة إلى رموز ومقدسات دينية عبر أحد مقاطع الفيديو، فيما أكد محاميها أن موكلته لم تتعمد الإساءة للرموز
الدينية
.
وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية أن "ما حدث يعد تلاعبًا متعمدًا لاستغلال اسمها في صناعة
الترند
والإساءة إلى سمعتها"، مؤكدًا أن "دفاعه سيقدم ما يثبت حسن نيتها أمام
النيابة
".
من ناحية أخرى، لا تزال التحقيقات مع "سوزي الأردنية" بتهمة "غسيل مبلغ يقدر بـ 15 مليون جنيه أنفقت معظمه على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع"، بحسب نص البلاغ المقدم ضدها.
