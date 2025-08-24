Advertisement

المرأة

بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة

Lebanon 24
24-08-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1408437-638916533764691760.jpg
Doc-P-1408437-638916533764691760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه البلوغر المصرية المعروفة باسم "سوزي الأردنية" تهمة جديدة هي "ازدراء الأديان"، وذلك بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء والتورط في غسيل الأموال.
Advertisement


وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها عقب بلاغات تتهمها بالإساءة إلى رموز ومقدسات دينية عبر أحد مقاطع الفيديو، فيما أكد محاميها أن موكلته لم تتعمد الإساءة للرموز الدينية.


وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية أن "ما حدث يعد تلاعبًا متعمدًا لاستغلال اسمها في صناعة الترند والإساءة إلى سمعتها"، مؤكدًا أن "دفاعه سيقدم ما يثبت حسن نيتها أمام النيابة".


من ناحية أخرى، لا تزال التحقيقات مع "سوزي الأردنية" بتهمة "غسيل مبلغ يقدر بـ 15 مليون جنيه أنفقت معظمه على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع"، بحسب نص البلاغ المقدم ضدها.
 
مواضيع ذات صلة
سجدت وقبلت أرض منزلها.. إلإفراج عن إعلامية شهيرة بعد حبسها لـ 7 أشهر (فيديو)
lebanon 24
25/08/2025 00:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: شددت مع نظيري التركي على أهمية مواجهة قرار إسرائيل باحتلال غزة
lebanon 24
25/08/2025 00:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
lebanon 24
25/08/2025 00:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية شهيرة بعد زواجها الثالث: "فهمت الحب"! (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:27 | 2025-08-24
11:55 | 2025-08-24
06:42 | 2025-08-24
01:36 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-23
16:12 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24