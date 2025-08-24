هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة

Advertisement

نفى الفنان ما تداوله رواد خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض الفنانة لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخل الأطباء في منزلها، مؤكداً أن هذه الأخبار "عارية تماماً من الصحة".وطالب حبيب في تصريحات صحفية بضرورة تحري الدقة قبل نشر الشائعات، محذراً من المساءلة القانونية. ويأتي ذلك بعدما أثارت جدلاً واسعاً عقب رسالة صوتية أعلنت فيها إنهاء تعاونها مع المستشار ، حيث بدا على صوتها التعب والاضطراب.وفي سياق متصل، أصدر حبيب بياناً رسمياً أوضح فيه أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، على خلفية تصريحات منسوبة إليه بشأن عودة التعاون بينه وبين شيرين. وقال حبيب: "سأتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج لمعلومات غير دقيقة تمس سمعتي أو تحاول استغلال اسم شيرين".وأشار حبيب إلى أن شيرين أنهت تعاونها مع قنطوش نتيجة "تكرار أخطائه وتقصيره في إدارة قضاياها القانونية"، معتبراً أن ما يقوم به حالياً لا يعدو كونه "محاولة يائسة للضغط عليها". (سيدتي)