Advertisement

المرأة

هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1408462-638916587168521963.webp
Doc-P-1408462-638916587168521963.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى الفنان حسام حبيب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخل الأطباء في منزلها، مؤكداً أن هذه الأخبار "عارية تماماً من الصحة".
Advertisement

وطالب حبيب في تصريحات صحفية بضرورة تحري الدقة قبل نشر الشائعات، محذراً من المساءلة القانونية. ويأتي ذلك بعدما أثارت شيرين جدلاً واسعاً عقب رسالة صوتية أعلنت فيها إنهاء تعاونها مع المستشار ياسر قنطوش، حيث بدا على صوتها التعب والاضطراب.

وفي سياق متصل، أصدر حبيب بياناً رسمياً أوضح فيه أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، على خلفية تصريحات منسوبة إليه بشأن عودة التعاون بينه وبين شيرين. وقال حبيب: "سأتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج لمعلومات غير دقيقة تمس سمعتي أو تحاول استغلال اسم شيرين".

وأشار حبيب إلى أن شيرين أنهت تعاونها مع قنطوش نتيجة "تكرار أخطائه وتقصيره في إدارة قضاياها القانونية"، معتبراً أن ما يقوم به حالياً لا يعدو كونه "محاولة يائسة للضغط عليها". (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
lebanon 24
25/08/2025 00:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
lebanon 24
25/08/2025 00:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل.. شيرين عادت إلى حسام حبيب ومُحاميها يكشف تفاصيل صادمة
lebanon 24
25/08/2025 00:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضه للاصابة.. حسام حبيب يكشف عن وضعه الصحي
lebanon 24
25/08/2025 00:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:27 | 2025-08-24
09:30 | 2025-08-24
06:42 | 2025-08-24
01:36 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-23
16:12 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24