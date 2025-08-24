28
المرأة
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:55
نفى الفنان
حسام حبيب
ما تداوله رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الساعات الماضية، بشأن تعرض الفنانة
شيرين عبد الوهاب
لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخل الأطباء في منزلها، مؤكداً أن هذه الأخبار "عارية تماماً من الصحة".
وطالب حبيب في تصريحات صحفية بضرورة تحري الدقة قبل نشر الشائعات، محذراً من المساءلة القانونية. ويأتي ذلك بعدما أثارت
شيرين
جدلاً واسعاً عقب رسالة صوتية أعلنت فيها إنهاء تعاونها مع المستشار
ياسر قنطوش
، حيث بدا على صوتها التعب والاضطراب.
وفي سياق متصل، أصدر حبيب بياناً رسمياً أوضح فيه أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، على خلفية تصريحات منسوبة إليه بشأن عودة التعاون بينه وبين شيرين. وقال حبيب: "سأتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة ضد كل من يروّج لمعلومات غير دقيقة تمس سمعتي أو تحاول استغلال اسم شيرين".
وأشار حبيب إلى أن شيرين أنهت تعاونها مع قنطوش نتيجة "تكرار أخطائه وتقصيره في إدارة قضاياها القانونية"، معتبراً أن ما يقوم به حالياً لا يعدو كونه "محاولة يائسة للضغط عليها". (سيدتي)
