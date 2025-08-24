29
المرأة
تم تسريب 15 فيديو لها مع أزواجها السابقين.. البلوغر الشهيرة في ورطة كبيرة!
Lebanon 24
24-08-2025
|
23:37
A-
A+
تحضر
البلوغر
المصرية
هدير
عبد الرازق
جلسة محكمة مستأنف
القاهرة
الاقتصادية بتاريخ التاسع من أيلول المقبل لإصدار الحكم النهائي في قضية فيديواتها.
وتواجه البلوغر المصرية اتهامات بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء بهدف الإغراء والإيحاءات الجنسية، والقيام بأفعال علنية مخلة بالآداب، بالإضافة إلى الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، على شبكات التواصل الإجتماعي، لا سيما مواقع وتطبيقات "
فيسبوك
" و"إنستغرام" و"
يوتيوب
" و"تيك توك".
وكشف
المحامي المصري
ومقدم البرامج هيثم بسام عن تقدمه ببلاغ إلى السلطات المختصة، يتضمن 15 فيديو يرصد هدير عبدالرازق وأوتاكا في مقاطع جنسية.
وقال المحامي إنه إشتكى في محضر حرره في نيابة النزهة التي تولت القضية حالياً، بانتظار اتخاذها قراراً جنائياً ضد المتهمة.
وبدأت أزمة هدير عبد الرازق مع تداول فيديوات جنسية لها مع أكثر من شخص، من بينهم زوجها أوتاكا، قبل أن تدعي أن المقاطع تم تسريبها من هاتفها.
وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
معلومات تفيد بأنه كان على هاتف هدير نحو 11 فيديو، 7 منها لم تُنشر بعد. ولكن حتى الآن، لم يتضح مصدر هذه التسريبات بشكل رسمي، وما إذا كان مباشرةً من هاتفها الشخصي أو من هواتف أزواجها السابقين، وبالتالي هناك 7 فيديوهات لم تنشر بعد وتشكّل خطراً على سمعتها وحالتها النفسية في حال تسريبها وانتشارها في
المستقبل
.(لها)
