تم تسريب 15 فيديو لها مع أزواجها السابقين.. البلوغر الشهيرة في ورطة كبيرة!

Advertisement

تحضر هدير جلسة محكمة مستأنف الاقتصادية بتاريخ التاسع من أيلول المقبل لإصدار الحكم النهائي في قضية فيديواتها.وتواجه البلوغر المصرية اتهامات بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء بهدف الإغراء والإيحاءات الجنسية، والقيام بأفعال علنية مخلة بالآداب، بالإضافة إلى الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، على شبكات التواصل الإجتماعي، لا سيما مواقع وتطبيقات " " و"إنستغرام" و" " و"تيك توك".وكشف ومقدم البرامج هيثم بسام عن تقدمه ببلاغ إلى السلطات المختصة، يتضمن 15 فيديو يرصد هدير عبدالرازق وأوتاكا في مقاطع جنسية.وقال المحامي إنه إشتكى في محضر حرره في نيابة النزهة التي تولت القضية حالياً، بانتظار اتخاذها قراراً جنائياً ضد المتهمة.وبدأت أزمة هدير عبد الرازق مع تداول فيديوات جنسية لها مع أكثر من شخص، من بينهم زوجها أوتاكا، قبل أن تدعي أن المقاطع تم تسريبها من هاتفها.وتداول رواد معلومات تفيد بأنه كان على هاتف هدير نحو 11 فيديو، 7 منها لم تُنشر بعد. ولكن حتى الآن، لم يتضح مصدر هذه التسريبات بشكل رسمي، وما إذا كان مباشرةً من هاتفها الشخصي أو من هواتف أزواجها السابقين، وبالتالي هناك 7 فيديوهات لم تنشر بعد وتشكّل خطراً على سمعتها وحالتها النفسية في حال تسريبها وانتشارها في .(لها)