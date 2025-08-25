ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري

Advertisement

ضجت أمس الأحد بخبر انفصال النجمة هاندا أرتشيل عن رجل الأعمال الثري هاكان صابانجي.ولاحظ الجمهور أنها قامت بحذف صورها معه.وتفاعل الجمهور مع الأنباء وتنوعت التعليقات ما بين الصدمة والاستغراب، خاصة أن ظهرا معاً قبل فترة قصيرة في حفل زفاف نجل المصمم ، سيليو صعب وزين قطامي في وبدا عليهما الانسجام معاً.وعبّر البعض عن خيبة أمله، خاصة أن علاقة هاندا أرتشيل وهاكان صابانجي استمرت لمدة 3 سنوات، وكان البعض ينتظر خبر الزواج.وتزامن خبر انفصال هاندا مع تصدرها حديث بسبب نشر لقطات من كواليس مسلسل "حب ودموع" الذي يجمع بينها وبين زميلها باريش أردوتش، حيث تفاعل معها الجمهور بشدة بسبب الكيمياء الواضحة بينهما.وأشارت الصحافة التركية إلى ان سبب إنفصال ارتشيل وصابانجي هو أن الأخيرة أصرت على الزواج الا ان والدة حبيبها رفضت ذلك فطلبت هاندا الإنفصال.وبعد إنتشار خبر إنفصال الثنائي نشرت والدة صابانجي، ارزو صابانجي جملة قالت فيها: "الجهل مثل النوم ، أول ردة فعل تكون تجاه من يوقظك هو الغضب ".