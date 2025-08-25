Advertisement

المرأة

"الحمدلله".. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:31
 كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، من دون توضيح أي تفاصيل، وذلك من خلال فيديو قصير نشرته عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
شاركت الفنانة ياسمين رئيس من خلال خاصية "ستوري" حسابها على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو قصير أوضحت من خلاله تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، والذي أظهرت من خلاله يدها من داخل إحدى المستشفيات وهي تضع بعض المحاليل، وعلقت على الفيديو قائلة: "مش عارفة أقول إيه، الحمد لله"، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أو توضيح لما حدث معها.
