28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في إسكتلندا.. كيت ميدلتون بإطلالة جديدة وشعر أشقر فاتح
Lebanon 24
25-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت الأميرة كيت ميدلتون الأنظار خلال تواجدها في اسكتلندا بأناقتها اللافتة، بعدما اعتمدت تغييراً جريئاً في إطلالتها باختيار اللون الأشقر الفاتح لشعرها.
وشاركت أميرة
ويلز
وزوجها ولي
العهد
الأمير
ويليام
وأولادهما: الأمير
جورج
، الأميرة شارلوت، والأمير لويس في قداس بكنيسة كراسي كيرك القريبة من مقر العائلة الملكية في بالمورال. وخطفت الأنظار بتغيير لون شعرها من البني إلى الأشقر الفاتح أو العسلي، في خطوة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
Advertisement
وتألقت كيت بمعطف أنيق باللون التوتي الداكن مع قبّعة سوداء مزيّنة بعقدة وأقراط متدلية، في إطلالة ملكية راقية جمعت بين البساطة والفخامة.
وعلّقت خبيرة الشعر ميشيل كليفلاند على التغيير قائلة: "اللون العسلي الأشقر من الألوان المريحة وسهلة العناية، ويمزج بين العمق والدفء، وهو خيار مثالي للانتقال من درجات البني إلى الأشقر. إطلالة كيت تعكس أسلوباً عصرياً يوازن بين الرقي والحداثة".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور المنتشرة للأميرة
البريطانية
، معبّرين عن إعجابهم بهذا التغيير الجريء الذي اعتبره كثيرون تجديداً أنيقاً من دون أن يفقدها هويتها الكلاسيكية والملكية.
يُذكر أن ولي العهد
البريطاني
الأمير ويليام تواجد مع كامل أفراد عائلته في اسكتلندا، قبل أن ينضم إليهم الملك
تشارلز
الثالث وزوجته
الملكة
كاميلا، والأميرة آن وزوجها السير تيموثي لورانس، إلى جانب الأمير إدوارد وزوجته
صوفي
.
مواضيع ذات صلة
في لندن... كيت ميدلتون تُصمّم معرضاً
Lebanon 24
في لندن... كيت ميدلتون تُصمّم معرضاً
26/08/2025 03:15:32
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيت ميدلتون تُنسّق معرضًا فنيًا لأول مرة.. والأميرة شارلوت تُلهم إحدى أبرز القطع!
Lebanon 24
كيت ميدلتون تُنسّق معرضًا فنيًا لأول مرة.. والأميرة شارلوت تُلهم إحدى أبرز القطع!
26/08/2025 03:15:32
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي في ويمبلدون.. من عانقت؟
Lebanon 24
بالصور: كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي في ويمبلدون.. من عانقت؟
26/08/2025 03:15:32
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتح 4".. صاروخ "باكستاني" جديد خارق وهذه مميزاته
Lebanon 24
"فاتح 4".. صاروخ "باكستاني" جديد خارق وهذه مميزاته
26/08/2025 03:15:32
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
قد يعجبك أيضاً
هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار
Lebanon 24
هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار
14:00 | 2025-08-25
25/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله".. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
"الحمدلله".. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
10:31 | 2025-08-25
25/08/2025 10:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن علاقتها بوديع الشيخ.. نور الغندور تُحدث ضجة كبيرة: "انا حتجوز" (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن علاقتها بوديع الشيخ.. نور الغندور تُحدث ضجة كبيرة: "انا حتجوز" (فيديو)
04:21 | 2025-08-25
25/08/2025 04:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت جميلة جداً.. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
أصبحت جميلة جداً.. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (صور)
03:17 | 2025-08-25
25/08/2025 03:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري
Lebanon 24
ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري
01:35 | 2025-08-25
25/08/2025 01:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
02:45 | 2025-08-25
25/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
05:55 | 2025-08-25
25/08/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2025-08-25
هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار
10:31 | 2025-08-25
"الحمدلله".. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
04:21 | 2025-08-25
بعد انتشار أخبار عن علاقتها بوديع الشيخ.. نور الغندور تُحدث ضجة كبيرة: "انا حتجوز" (فيديو)
03:17 | 2025-08-25
أصبحت جميلة جداً.. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (صور)
01:35 | 2025-08-25
ظهرا بغاية الانسجام في زفاف ابن ايلي صعب.. هذا سبب انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن خطيبها الثري
23:37 | 2025-08-24
تم تسريب 15 فيديو لها مع أزواجها السابقين.. البلوغر الشهيرة في ورطة كبيرة!
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24