في إسكتلندا.. كيت ميدلتون بإطلالة جديدة وشعر أشقر فاتح

لفتت الأميرة كيت ميدلتون الأنظار خلال تواجدها في اسكتلندا بأناقتها اللافتة، بعدما اعتمدت تغييراً جريئاً في إطلالتها باختيار اللون الأشقر الفاتح لشعرها.وشاركت أميرة وزوجها ولي الأمير وأولادهما: الأمير ، الأميرة شارلوت، والأمير لويس في قداس بكنيسة كراسي كيرك القريبة من مقر العائلة الملكية في بالمورال. وخطفت الأنظار بتغيير لون شعرها من البني إلى الأشقر الفاتح أو العسلي، في خطوة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.وتألقت كيت بمعطف أنيق باللون التوتي الداكن مع قبّعة سوداء مزيّنة بعقدة وأقراط متدلية، في إطلالة ملكية راقية جمعت بين البساطة والفخامة.وعلّقت خبيرة الشعر ميشيل كليفلاند على التغيير قائلة: "اللون العسلي الأشقر من الألوان المريحة وسهلة العناية، ويمزج بين العمق والدفء، وهو خيار مثالي للانتقال من درجات البني إلى الأشقر. إطلالة كيت تعكس أسلوباً عصرياً يوازن بين الرقي والحداثة".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور المنتشرة للأميرة ، معبّرين عن إعجابهم بهذا التغيير الجريء الذي اعتبره كثيرون تجديداً أنيقاً من دون أن يفقدها هويتها الكلاسيكية والملكية.يُذكر أن ولي العهد الأمير ويليام تواجد مع كامل أفراد عائلته في اسكتلندا، قبل أن ينضم إليهم الملك الثالث وزوجته كاميلا، والأميرة آن وزوجها السير تيموثي لورانس، إلى جانب الأمير إدوارد وزوجته .