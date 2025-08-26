28
توقيف "بلوغر" شابة بعد نشرها 250 فيديو... هذا ما تحتويه
Lebanon 24
26-08-2025
|
10:20
A-
A+
ألقت
السلطات الأمنية
المصريّة القبض على "
البلوغر
" بسنت محمد، بتهمة نشر 250 مقطع فيديو، تحتوي على رقصٍ وإيحاءات تمسّ بالقيم الأخلاقيّة.
وبحسب المعطيات، ضبطت أجهزة الأمن في الإسكندريّة عدة هواتف "آيفون"، إضافة إلى خمور ومخدرات بحوزة محمد.
والجدير بالذكر أنّ "البلوغر" البالغة من العمر 24 عاماً، سبق وأنّ ألقت السلطات القبض عليها عام 2020، بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء. (ارم نيوز)
