Advertisement

المرأة

في ذكرى الأربعين لوفاة والدتها... منشور مؤثر من هند صبري (صورة)

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1409319-638918333321154534.jpeg
Doc-P-1409319-638918333321154534.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت الممثلة التونسية هند صبري ذكرى الأربعين لوفاة والدتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".
Advertisement

ونشرت صبري صورة تجمعها بوالدتها، أرفقتها بتعليق قالت فيه: أربعون يومًا على أصعب فراق.. اللهم يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات. أسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدتي العطرة.

وحظي منشور هند صبري بتفاعل كبير من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين قدّموا لها التعازي ودعوا بالرحمة والمغفرة لوالدتها الراحلة.





 
مواضيع ذات صلة
في ذكرى انفجار المرفأ... منشور لافت جدًا من نجوى كرم
lebanon 24
27/08/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يزور ضريح والده المؤسس في الذكرى الـ31 لوفاته
lebanon 24
27/08/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يؤلم هند صبري بأعز الناس.. فقدت والدتها وهذا موعد الجنازة
lebanon 24
27/08/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منشور لافت من وهاب.. ماذا قال؟
lebanon 24
27/08/2025 01:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:05 | 2025-08-26
15:36 | 2025-08-26
14:42 | 2025-08-26
13:45 | 2025-08-26
10:20 | 2025-08-26
07:18 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24