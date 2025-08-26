28
في ذكرى الأربعين لوفاة والدتها... منشور مؤثر من هند صبري (صورة)
Lebanon 24
26-08-2025
|
12:22
أحيت الممثلة
التونسية
هند صبري
ذكرى الأربعين لوفاة والدتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".
ونشرت صبري صورة تجمعها بوالدتها، أرفقتها بتعليق قالت فيه: أربعون يومًا على أصعب فراق.. اللهم يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات. أسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدتي العطرة.
وحظي منشور هند صبري بتفاعل كبير من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين قدّموا لها التعازي ودعوا بالرحمة والمغفرة لوالدتها الراحلة.
