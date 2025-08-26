Advertisement

المرأة

تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... ممثلة شهيرة تطلب من متابعيها الدعاء لها (صورة)

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:05
أعلنت الممثلة الشهيرة ياسمين رئيس عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها على "إنستغرام" عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة من خلال فيديو قصير.
وظهرت ياسمين في الفيديو وهي على فراش المرض تجري تحاليل طبية، والأمصال معلّقة بيدها، وقالت في الفيديو: "شيء جميل الحقيقة، بس مش عارفة أقول إيه بصراحة... بس الحمد لله"، طالبةً من كل متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتجاوز الأزمة الصحية بسلام.


