حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)

للمرة الأولى، روت الممثلة هيا مرعشلي معاناتها من مرض BPPV، الذي يطلق عليه باللغة العربية "دوار الوضعة الانتيابي الحميد" أو "الدوار الموضعي الانتيابي الحميد"، وشاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز العلاج الذي تتناوله لتخطي حالة الدوار الصعبة التي تعاني منها بسبب مرضها.

ونشرت هيا صورة لعلبة الدواء وارفقتها بتعليق طريف كتبت فيه: "في فترة معاناتي مع الدوار، إذا كنتم تعلمون بذلك"، مع ايموجي لوجوه ضاحكة وأخرى حزينة ومتعبة.

ومرضBPPV هو اضطراب شائع في الأذن الداخلية يسبب نوبات قصيرة ومفاجئة من الأشياء من حولك عند تحريك الرأس في أوضاع معينة، وغالباً ما يحدث هذا بسبب انفصال بلورات الكالسيوم من الأذن الداخلية وتراكمها في القنوات الهلالية، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة المزعجة.



ويعتبر الدوار الموضعي الانتيابي الحميد (BPPV)، أحد أكثر أسباب الدوار شيوعاً، وهو يحدث بشكل مفاجئ ويسبب إحساسا بالدوران أو الحركة غير المتوازنة. وعلى الرغم من أنه غير خطير ولا يسبب اي خطر صحي ولكنه قد يكون مزعجاً جداً ويمنع المريض من الحركة.



يُذكر ان هيا هي ثمرة زواج الفنانة الراحلة مرعشلي من الفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلّقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي الفنانة السوريّة القديرة ناهد حلبي، وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل مرعشلي.