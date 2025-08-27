Advertisement

متفرقات

عودة التنانير الطويلة.. موضة الخريف تجمع بين الأناقة والراحة

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:30
Doc-P-1409710-638919077428576911.png
Doc-P-1409710-638919077428576911.png photos 0
شهدت موضة هذا الموسم عودة قوية للتنانير الطويلة بمختلف الأنماط، من البوهو إلى الجينز والحرير الضيّق. وتألق بها نجمات مثل كاتي هولمز وهايلي بيبر، ويبدو أن هذه الصيحة ستستمر في السنوات القادمة.
تعتبر التنورة الماكسي قطعة متعددة الاستخدامات، تصلح لإطلالة مريحة في عطلة نهاية الأسبوع، أو رسمية في المكتب، أو لمناسبة خاصة. وتضفي لمسة من الأناقة والراحة، مع خيارات واسعة للقطع الفضفاضة والتغطية الإضافية.

ومن أبرز أفكار تنسيق التنانير الطويلة من نجمات موضة الشارع:
 
- التألق بالترتر: زخارف داكنة ورقيقة لمسة من الرقي للمناسبات الخريفية.
- لونان مختلفان: تنسيق التنورة الحريرية مع بلوزة نيون وحقيبة لامعة لمظهر أنيق للحفلات.
- طبعات الحيوانات: نقشات جلد النمر تضيف لمسة من الإثارة على الإطلالات الهادئة.
- بين التحفظ والجرأة: دمج التنورة الطويلة مع بلوزة بياقة عالية وسترة جلدية لمظهر عصري.
- راحة ودفء: مجموعة من الملابس المحبوكة لتصميم ماكسي دافئ ومريح.
- أجواء سفاري: تنورة واسعة مع حذاء رياضي و”تي شيرت” مخطط لمظهر غير رسمي وأنيق.
- جينز ودينم: تنورة جينز طويلة كبديل للبدلة الرسمية، مناسبة من النهار إلى الليل.
- إطلالة شفافة أنيقة: لمسة من الجرأة مع ألوان جريئة مثل الأحمر.
 
(لها)
 
