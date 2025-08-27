Advertisement

متفرقات

في جدة.. انطلاق النسخة الثانية من معرض الصحة والجمال

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1409712-638919079146017598.png
Doc-P-1409712-638919079146017598.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنطلق اليوم الأربعاء 27 آب 2025 فعاليات النسخة الثانية من معرض الصحة والجمال في قبة "سوبر دوم" بمدينة جدة، ويستمر حتى 29 آب، مع توقع استقبال أكثر من 25 ألف زائر.

ويهدف المعرض إلى عرض أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الصحة والجمال للرجال والنساء، بما في ذلك تقنيات الطب التجميلي، والعناية بالبشرة والشعر، والموضة.
Advertisement

كما يوفر المعرض فرصة للزائرين لمقابلة نخبة من الأطباء والجراحين وأخصائيي التجميل لتقديم استشارات مباشرة، وفحوص مجانية للبشرة والشعر والعيون، إلى جانب جلسات حول تجديد الشباب وإبطاء الشيخوخة.

وتتضمن الفعاليات أركاناً تفاعلية وورش عمل يومية من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، لتكون تجربة المعرض شاملة وتفاعلية، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات الصحية والتجميلية المستدامة.
 
(سيدتي)
مواضيع ذات صلة
انطلاق نسخة استثنائية من الدوري المصري الممتاز
lebanon 24
27/08/2025 21:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
lebanon 24
27/08/2025 21:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر البحر الأحمر في نسخته الـ12: منصة حضارية في قلب جدة التاريخية!
lebanon 24
27/08/2025 21:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزارة الصحة تستعد لإرسال شحنة ثانية من المساعدات الطبية للسويداء
lebanon 24
27/08/2025 21:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-08-27
09:30 | 2025-08-27
03:27 | 2025-08-27
01:16 | 2025-08-27
00:37 | 2025-08-27
23:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24