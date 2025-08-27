29
في جدة.. انطلاق النسخة الثانية من معرض الصحة والجمال
Lebanon 24
27-08-2025
|
10:30
A-
A+
تنطلق اليوم الأربعاء 27 آب 2025 فعاليات النسخة الثانية من معرض الصحة والجمال في قبة "سوبر دوم" بمدينة جدة، ويستمر حتى 29 آب، مع توقع استقبال أكثر من 25 ألف زائر.
ويهدف المعرض إلى عرض أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الصحة والجمال للرجال والنساء، بما في ذلك تقنيات الطب التجميلي، والعناية بالبشرة والشعر، والموضة.
كما يوفر المعرض فرصة للزائرين لمقابلة نخبة من الأطباء والجراحين وأخصائيي التجميل لتقديم استشارات مباشرة، وفحوص مجانية للبشرة والشعر والعيون، إلى جانب جلسات حول تجديد الشباب وإبطاء الشيخوخة.
وتتضمن الفعاليات أركاناً تفاعلية وورش عمل يومية من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، لتكون تجربة المعرض شاملة وتفاعلية، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والممارسات الصحية والتجميلية المستدامة.
(سيدتي)
