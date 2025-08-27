جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة

Advertisement

نشرت الفنانة صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تظهر فيها برفقة زوجها في لحظة عفوية ومليئة بالحب. وأرفقت جيسي الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "يا ربي خلي ضحكاتو"، معبرة عن تمنياتها بأن تبقى ابتسامته الدائمة ومشاعر السعادة تعم حياتهما.الصورة نالت إعجاب متابعي جيسي الذين تفاعلوا مع اللحظة الدافئة، وأشادوا بتعبيرها الرقيق عن مشاعرها تجاه الشخص زوجها.