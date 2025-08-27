Advertisement

المرأة

جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1409786-638919174454361994.jpg
Doc-P-1409786-638919174454361994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تظهر فيها برفقة زوجها في لحظة عفوية ومليئة بالحب. وأرفقت جيسي الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "يا ربي خلي ضحكاتو"، معبرة عن تمنياتها بأن تبقى ابتسامته الدائمة ومشاعر السعادة تعم حياتهما.
Advertisement

الصورة نالت إعجاب متابعي جيسي الذين تفاعلوا مع اللحظة الدافئة، وأشادوا بتعبيرها الرقيق عن مشاعرها تجاه الشخص زوجها.
 
مواضيع ذات صلة
جيسي عبدو تسرق الأضواء بلقطات رومانسية مع زوجها.. شاهدوا الصور
lebanon 24
28/08/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... نادين الراسي ترقص مع زوجها السابق
lebanon 24
28/08/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تشارك جمهورها لحظات رياضية… وزوجها يخطف الأنظار
lebanon 24
28/08/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
lebanon 24
28/08/2025 00:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-08-27
10:30 | 2025-08-27
09:30 | 2025-08-27
03:27 | 2025-08-27
01:16 | 2025-08-27
00:37 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24