كيت بلانشيت تتألق في مهرجان البندقية.. بإطلالة قديمة!

في اليوم الأول من مهرجان السينمائي الدولي 2025، تألقت الممثلة كيت بلانشيت في والعرض الأول لفيلم La Grazia للمخرج باولو سورينتينو، مرتدية فستانًا أسود فاخر من تصميم "أرماني بريفي"، سبق لها ارتداؤه خلال حفل توزيع جوائز SAG Awards عام 2022.يتميز الفستان الضيق بياقة منخفضة واسعة، مزخرف بأحجار كريمة كبيرة، ويضم جيوبًا صغيرة تضفي لمسة هيكلية على التصميم، إضافة إلى ذيل خفيف يضفي لمسة درامية على الإطلالة الجريئة. أكملت بلانشيت الإطلالة بمجوهرات ناعمة ومكياج طبيعي يبرز ملامحها الرائعة.تعكس هذه الإطلالة بلانشيت بالاستدامة، إذ تشتهر بإعادة ارتداء إطلالاتها السابقة، وهو نهج تشاركه منسقة الأزياء الخاصة بها ستيوارت، التي أعادت نشر صورة الإطلالة الأصلية على صفحتها الرسمية على "إنستغرام".ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعيد فيها بلانشيت ارتداء فساتينها، فقد ارتدت فستانًا ذهبيًا من "لويس فويتون" في مهرجان كان السينمائي 2024، ثم أعادته في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025