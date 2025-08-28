28
المرأة
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
Lebanon 24
28-08-2025
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ياسمين صبري
صورة جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، ظهرت فيها داخل صالة رياضية بكامل لياقتها، مرتدية ملابس رياضية سوداء وبيضاء، وسماعات رأس، وبدت منسجمة في أجواء التمارين.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، مشيدين بإطلالتها وأناقتها داخل النادي، فيما اعتبرها البعض رسالة تحفيزية لاعتماد نمط حياة صحي.
