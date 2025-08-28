Advertisement

المرأة

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:23
Doc-P-1410222-638920061482844393.jpg
Doc-P-1410222-638920061482844393.jpg photos 0
نشرت الممثلة  ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، ظهرت فيها داخل صالة رياضية بكامل لياقتها، مرتدية ملابس رياضية سوداء وبيضاء، وسماعات رأس، وبدت منسجمة في أجواء التمارين.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، مشيدين بإطلالتها وأناقتها داخل النادي، فيما اعتبرها البعض رسالة تحفيزية لاعتماد نمط حياة صحي.


 
