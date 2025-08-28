27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت النجمة
كارول سماحة
فيديو كليب أغنيتها "وقت الحب" على موقع الفيديوهات "
يوتيوب
" وهى من كلمات
سليم عساف
وألحان Bojan Vasic وتوزيع
ألكسندر ميساكيان
، والكليب من إخراج
بتول عرفة
.
Advertisement
الفيديو تم تصويره منذ سنتين في منطقة اللقلوق –
لبنان
، يُعتبر من أكثر الأعمال ذات الأجواء الرومانسية في مسيرتها، قبل أن يتم ضمّه لاحقًا إلى ألبومها الناجح "مختلفة". الكليب يعكس مشاعر الحب والدفء بين كارول وشاب ضمن قصة مصوّرة بسيطة تحمل الكثير من الإحساس.
ضم ألبوم كارول مساحة الأخير 14 أغنية ومن بينها "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، وكتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة". (اليومالسابع)
مواضيع ذات صلة
جيسيكا عازار وشقيقتها بإطلالة ساحرة وتعليقات المتابعين: "بتشبهو بعض كتير"
Lebanon 24
جيسيكا عازار وشقيقتها بإطلالة ساحرة وتعليقات المتابعين: "بتشبهو بعض كتير"
29/08/2025 06:55:33
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
Lebanon 24
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
29/08/2025 06:55:33
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم
Lebanon 24
كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم
29/08/2025 06:55:33
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها
Lebanon 24
كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها
29/08/2025 06:55:33
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
Lebanon 24
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
15:00 | 2025-08-28
28/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
12:23 | 2025-08-28
28/08/2025 12:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كيت بلانشيت تتألق في مهرجان البندقية.. بإطلالة قديمة!
Lebanon 24
كيت بلانشيت تتألق في مهرجان البندقية.. بإطلالة قديمة!
10:00 | 2025-08-28
28/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
07:30 | 2025-08-28
28/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودتها إلى مصر.. إلهام شاهين توجّه رسالة دعم لأنغام
Lebanon 24
بعد عودتها إلى مصر.. إلهام شاهين توجّه رسالة دعم لأنغام
04:53 | 2025-08-28
28/08/2025 04:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:00 | 2025-08-28
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
12:23 | 2025-08-28
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
10:00 | 2025-08-28
كيت بلانشيت تتألق في مهرجان البندقية.. بإطلالة قديمة!
07:30 | 2025-08-28
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
04:53 | 2025-08-28
بعد عودتها إلى مصر.. إلهام شاهين توجّه رسالة دعم لأنغام
02:55 | 2025-08-28
أعراض الدورة الشهرية.. 7 إشارات مهمة تكشف صحة المرأة
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
29/08/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24