كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق

طرحت النجمة فيديو كليب أغنيتها "وقت الحب" على موقع الفيديوهات " " وهى من كلمات وألحان Bojan Vasic وتوزيع ، والكليب من إخراج .الفيديو تم تصويره منذ سنتين في منطقة اللقلوق – ، يُعتبر من أكثر الأعمال ذات الأجواء الرومانسية في مسيرتها، قبل أن يتم ضمّه لاحقًا إلى ألبومها الناجح "مختلفة". الكليب يعكس مشاعر الحب والدفء بين كارول وشاب ضمن قصة مصوّرة بسيطة تحمل الكثير من الإحساس.ضم ألبوم كارول مساحة الأخير 14 أغنية ومن بينها "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، وكتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة". (اليومالسابع)