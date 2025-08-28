Advertisement

المرأة

كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1410310-638920184202656094.jpg
Doc-P-1410310-638920184202656094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طرحت النجمة كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "وقت الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات سليم عساف وألحان Bojan Vasic وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والكليب من إخراج بتول عرفة.
Advertisement

الفيديو تم تصويره منذ سنتين في منطقة اللقلوق – لبنان، يُعتبر من أكثر الأعمال ذات الأجواء الرومانسية في مسيرتها، قبل أن يتم ضمّه لاحقًا إلى ألبومها الناجح "مختلفة". الكليب يعكس مشاعر الحب والدفء بين كارول وشاب ضمن قصة مصوّرة بسيطة تحمل الكثير من الإحساس.

ضم ألبوم كارول مساحة الأخير 14 أغنية ومن بينها "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، وكتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة". (اليومالسابع)
 
مواضيع ذات صلة
جيسيكا عازار وشقيقتها بإطلالة ساحرة وتعليقات المتابعين: "بتشبهو بعض كتير"
lebanon 24
29/08/2025 06:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
lebanon 24
29/08/2025 06:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم
lebanon 24
29/08/2025 06:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... شاهدوها
lebanon 24
29/08/2025 06:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2025-08-28
12:23 | 2025-08-28
10:00 | 2025-08-28
07:30 | 2025-08-28
04:53 | 2025-08-28
02:55 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24