المرأة

نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"

Lebanon 24
29-08-2025 | 01:06
شاركت الإعلامية نبيلة عوّاد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة مؤثرة لطفلها، احتفالاً ببلوغه ثلاثة أشهر من العمر.
وأرفقت نابيلا الصورة بعبارة:
"3 months of pure love ❤️🧿 I love you Mama"
في تعبير مؤثر عن حبها وارتباطها العاطفي العميق بطفلها.
الصورة حظيت بتفاعل واسع بين متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال "عمر".
 
