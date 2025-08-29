نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"

Advertisement

شاركت الإعلامية نبيلة عوّاد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة مؤثرة لطفلها، احتفالاً ببلوغه ثلاثة أشهر من العمر.وأرفقت نابيلا الصورة بعبارة:"3 months of pure love ❤️🧿 I love you Mama"في تعبير مؤثر عن حبها وارتباطها العاطفي العميق بطفلها.الصورة حظيت بتفاعل واسع بين متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال "عمر".