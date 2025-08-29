28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
المرأة
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
Lebanon 24
29-08-2025
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الإعلامية نبيلة عوّاد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة مؤثرة لطفلها، احتفالاً ببلوغه ثلاثة أشهر من العمر.
وأرفقت نابيلا الصورة بعبارة:
"3 months of pure love ❤️🧿 I love you Mama"
في تعبير مؤثر عن حبها وارتباطها العاطفي العميق بطفلها.
الصورة حظيت بتفاعل واسع بين متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال "عمر".
