كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)

شاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة جديدة من داخل أحد النوادي الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وعفوية وهي تجلس على كرة رياضية، مرتدية فستانًا بيج ناعمًا نسقته مع حذاء أبيض.وأرفقت حنا الصورة بعبارة "You are my sunshine"، في إشارة إلى طاقة إيجابية تبثها لمتابعيها، وقد نالت الإطلالة إعجاب جمهورها.