المرأة

كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:31
شاركت الممثلة السورية كندة حنا متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة جديدة من داخل أحد النوادي الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وعفوية وهي تجلس على كرة رياضية، مرتدية فستانًا بيج ناعمًا نسقته مع حذاء رياضي أبيض.
وأرفقت حنا الصورة بعبارة "You are my sunshine"، في إشارة إلى طاقة إيجابية تبثها لمتابعيها، وقد نالت الإطلالة إعجاب جمهورها.
