Advertisement

المرأة

انفصلت عن زوجها بعد 21 عاماً... فنانة تُفاجىء الجميع وتستعدّ للزواج من جديد

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1410533-638920708348524265.jpg
Doc-P-1410533-638920708348524265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أشهر قليلة من إنفصالها عن زوجها الذي قضت معه 21 عاماً، أعلنت الفنانة الكويتية مرام البلوشي من خلال فيديو، أنّها تستعدّ للزواج للمرّة الثانيّة.
Advertisement
 
 
وفي الفيديو، ظهرت البلوشي وهي تغادر مركزاً طبيّاً مُخصصاً لإجراء فحوصات ما قبل الزواج.

 
وقالت: "عسى ربي يكتب لي فيك الخير، وربي لك الحمد"، كما أضافت حرف "H"، في إشارة إلى إسم حبيبها. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
lebanon 24
29/08/2025 14:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين من زواجهما.. إعلامية "الجديد" تسرق الأضواء في شوارع البترون
lebanon 24
29/08/2025 14:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
lebanon 24
29/08/2025 14:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عام ونصف فقط من زواجه... فنان شهير في السبعين من عمره ينفصل عن زوجته!
lebanon 24
29/08/2025 14:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مرام البلوشي

الكويتية

ارم نيوز

الكويتي

البلوشي

الكويت

كويتي

البلو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:31 | 2025-08-29
01:06 | 2025-08-29
23:00 | 2025-08-28
15:00 | 2025-08-28
12:23 | 2025-08-28
10:00 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24