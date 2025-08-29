30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
انفصلت عن زوجها بعد 21 عاماً... فنانة تُفاجىء الجميع وتستعدّ للزواج من جديد
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أشهر قليلة من إنفصالها عن زوجها الذي قضت معه 21 عاماً، أعلنت الفنانة
الكويتية
مرام البلوشي
من خلال فيديو، أنّها تستعدّ للزواج للمرّة الثانيّة.
Advertisement
وفي الفيديو، ظهرت
البلوشي
وهي تغادر مركزاً طبيّاً مُخصصاً لإجراء فحوصات ما قبل الزواج.
وقالت: "عسى ربي يكتب لي فيك الخير، وربي لك الحمد"، كما أضافت حرف "H"، في إشارة إلى إسم حبيبها. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
Lebanon 24
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
29/08/2025 14:58:23
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين من زواجهما.. إعلامية "الجديد" تسرق الأضواء في شوارع البترون
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين من زواجهما.. إعلامية "الجديد" تسرق الأضواء في شوارع البترون
29/08/2025 14:58:23
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
29/08/2025 14:58:23
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام ونصف فقط من زواجه... فنان شهير في السبعين من عمره ينفصل عن زوجته!
Lebanon 24
بعد عام ونصف فقط من زواجه... فنان شهير في السبعين من عمره ينفصل عن زوجته!
29/08/2025 14:58:23
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مرام البلوشي
الكويتية
ارم نيوز
الكويتي
البلوشي
الكويت
كويتي
البلو
قد يعجبك أيضاً
كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
Lebanon 24
كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
03:31 | 2025-08-29
29/08/2025 03:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
Lebanon 24
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
01:06 | 2025-08-29
29/08/2025 01:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق
Lebanon 24
كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق
23:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
Lebanon 24
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
15:00 | 2025-08-28
28/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
12:23 | 2025-08-28
28/08/2025 12:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:31 | 2025-08-29
كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
01:06 | 2025-08-29
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
23:00 | 2025-08-28
كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق
15:00 | 2025-08-28
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
12:23 | 2025-08-28
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
10:00 | 2025-08-28
كيت بلانشيت تتألق في مهرجان البندقية.. بإطلالة قديمة!
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 14:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24