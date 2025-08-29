انفصلت عن زوجها بعد 21 عاماً... فنانة تُفاجىء الجميع وتستعدّ للزواج من جديد

بعد أشهر قليلة من إنفصالها عن زوجها الذي قضت معه 21 عاماً، أعلنت الفنانة من خلال فيديو، أنّها تستعدّ للزواج للمرّة الثانيّة.

Advertisement

وفي الفيديو، ظهرت وهي تغادر مركزاً طبيّاً مُخصصاً لإجراء فحوصات ما قبل الزواج.





وقالت: "عسى ربي يكتب لي فيك الخير، وربي لك الحمد"، كما أضافت حرف "H"، في إشارة إلى إسم حبيبها. (ارم نيوز)