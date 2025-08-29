سيلينا غوميز عن تايلور سويفت: "عندما تُخطب صديقتي المقربة"

Advertisement

عبّرت النجمة العالمية عن فرحتها الكبيرة بخطوبة صديقتها المقربة على لاعب الأميركية .وأعادت نشر صور الخطوبة عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مؤثر: "عندما تُخطب صديقتي المقربة".كما نشرت صوراً بعنوان "بعد 16 عاماً" تضمنت لقطات لخطوبتها من المنتج الموسيقي بلانكو، إلى جانب صور من خطوبة سويفت، إضافة إلى تغريدة قديمة لسويفت تعود إلى عام 2009 جاء فيها: " يحدث أحياناً. إنه ليس مجرد شيء نختلقه في التاسعة من العمر. عليّ أن أصدق ذلك. وأنتِ أيضاً تصدقينه".هذا الترابط الوثيق بين النجمتين لم يكن جديداً، إذ سبق أن ظهرت سويفت وهي تعلن دعمها لخطوبة غوميز العام الماضي قائلة: "نعم، سأكون فتاة الزهور". كما كشف بلانكو في مقابلة ببرنامج Hot Ones أنّ غوميز جعلته "مهووساً بسويفت" بسبب قوة صداقتهما.