فنون ومشاهير
أمل كلوني تخطف الأضواء في مهرجان البندقية.. بثوب عمره 30 عاماً
Lebanon 24
29-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطفت المحامية
اللبنانية
البريطانية
أمل
كلوني
الأنظار في
العرض
الأول لفيلم زوجها
النجم العالمي
جورج
كلوني، ضمن فعاليات مهرجان
البندقية
السينمائي بنسخته الـ82.
أمل تألقت بإطلالة استثنائية، حيث ارتدت ثوباً من تصميم دار الأزياء
الفرنسية
Jean Louis Scherrer يعود إلى مجموعة خريف 1995، أي قبل 30 عاماً تقريباً. الفستان المصنوع من قماش التفتا باللون الفوشيا، جاء مكشوف الكتفين، ونسّقته مع صندل ذهبي من دار Aquazzura وحقيبة أنيقة من Jimmy Choo باللون نفسه.
الظهور المميز لم يقتصر على السجادة الحمراء، إذ لفتت أمل الأنظار أيضاً عند وصولها إلى البندقية بارتدائها ثوباً باللون الأصفر الفاتح من Balmain، مع حقيبة بيضاء وحذاء متناسق من الدار نفسها.
إطلالاتها الأخيرة اعتُبرت دليلاً على ذوقها الرفيع في اختيار أزياء تجمع بين الأناقة العصرية والقيمة الكلاسيكية، لتؤكد مجدداً أنها ليست فقط زوجة نجم عالمي، بل شخصية لامعة بذاتها تجمع بين العمل الحقوقي الراقي والحضور الاستثنائي على منصات الموضة والفن.
