عن 38 عاماً... ممثلة بارزة ترحل بعد صراع طويل مع السرطان

بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، غيّب الموت الممثلة البارزة بريا ماراثي عن عمر ناهز 38 عاماً، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.وفور إعلان وفاتها، عبّر عدد من نجوم الدراما الهندية عن حزنهم الكبير، ونعاها جمهورها بكلمات مؤثرة، وأكّدوا أنّ أعمالها ستبقى حاضرة في ذاكرتهم.