المرأة

عن 38 عاماً... ممثلة بارزة ترحل بعد صراع طويل مع السرطان

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:45
بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، غيّب الموت الممثلة الهندية البارزة بريا ماراثي عن عمر ناهز 38 عاماً، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.
وفور إعلان وفاتها، عبّر عدد من نجوم الدراما الهندية عن حزنهم الكبير، ونعاها جمهورها بكلمات مؤثرة، وأكّدوا أنّ أعمالها ستبقى حاضرة في ذاكرتهم.
