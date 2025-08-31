هل يصلح التنظيف المزدوج لكافة أنواع البشرة؟



Advertisement

يأتي هذا النوع من التنظيف مستوحى من طقوس الجمال الآسيويّة. وهو يحظى بقبول مُتزايد من جانب أطباء الجلد وخبراء التجميل، كونه يترك البشرة نظيفة تماماً ويُساعد على تفعيل تأثير الأمصال والكريمات التي يتمّ تطبيقها بعده. يتمّ تنفيذ التنظيف المزدوج على مرحلتين: المرحلة الأولى خاصة بإزالة الماكياج والمرحلة الثانية مُخصّصة لتنظيف البشرة. يُعتبر التنظيف المزدوج من أساسيات الاهتمام بالبشرة. فقد انطلق من ليتحوّل إلى أحد الاتجاهات العالمية التي دخلت على للعناية المسائية بالبشرة، ولكن هل يصلح للتطبيق على كافة أنواع البشرة؟يأتي هذا النوع من التنظيف مستوحى من طقوس الجمال الآسيويّة. وهو يحظى بقبول مُتزايد من جانب أطباء الجلد وخبراء التجميل، كونه يترك البشرة نظيفة تماماً ويُساعد على تفعيل تأثير الأمصال والكريمات التي يتمّ تطبيقها بعده. يتمّ تنفيذ التنظيف المزدوج على مرحلتين: المرحلة الأولى خاصة بإزالة الماكياج والمرحلة الثانية مُخصّصة لتنظيف البشرة.

وهو يتمّ من خلال منتجين مُختلفين ولكن مُتكاملين من حيث الفوائد والخصائص العلاجية. في المرحلة الأولى يجب الاستعانة بمُستحضر مُنظّف بصيغة البلسم أو الزيت يُساعد على التخلّص من الإفرازات الزهميّة، كريمات ، ومُستحضرات الماكياج.



أما في المرحلة الثانية فيتمّ استخدام منتج ذات صيغة مائية رقيقة يأخذ شكل جل، أو حليب، أو رغوة مُنظّفة. وهو يُزيل الشوائب التي تتفاعل مع الماء مثل الغبار، والعرق، والتلوث.



مزاياه وفوائده

يُساعد هذا النهج المكوّن من خطوتين على ضمان إزالة جميع التراكمات والبكتيريا التي قد تسدّ المسام وتؤثّر على فعالية بالبشرة. وهو مفيد جداً في المساء بعد أن تكون البشرة قد تعرّضت للملوثات وتراكم المنتجات طوال اليوم. أما فائدته الحقيقيّة فهي أنه يترك البشرة نظيفة مما يسمح للأمصال والمُرطبات أن تتغلغل إلى عمقها وتكون فعّالة بشكل كامل.



ويتناسب التنظيف المزدوج مع كافة أنواع البشرة، شرط اختيار المنتجات التي تُناسب كل نوع من أنواع البشرة. وهو مثالي بشكل خاص للبشرة الدهنيّة أو المُعرّضة لحب الشباب. إذ يُخلّصها من الدهون الزائدة المُتراكمة على سطحها خلال النهار. أما في حالات تحسّس البشرة وإصابتها بمشاكل جلديّة مثل الإكزيما أو العد الوردي، فمن الأفضل تجنّب التنظيف المزدوج أو عدم استعماله بشكل يومي. على أن تتمّ الاستعانة بمُنظّف تكون صيغته زيتيّة ويتمتّع بمفعوله مُرطّب تحتاج إليه البشرة عندما تكون ضعيفة.

ضرورة أم خيار؟

يعمل التنظيف المزدوج على تنقية البشرة وحماية حاجزها الواقي. والمُستحضرات المُستعملة في هذا المجال يجب ألا تكون قاسية على الجلد لتجنّب أي تحسّس أو شعور بالوخز.



وعند اختيار المُستحضر المُناسب، يُصبح التنظيف المزدوج ضرورة وليس خيار كونه يُحافظ على صحة البشرة ويُخلّصها من الشوائب التي تراكمت عليها خلال النهار، كما يُحضّرها لاستقبال مكونات أخرى تُساعد على تحفيزها وتؤمن لها مُتطلباتها في مجال التغذية، والترطيب، والحماية من الشيخوخة المبكرة.

ولتنظيف بشرتكم بشكل صحيح من الضروري استخدام المنتج المُناسب والذي يحتوي على مكونات فعّالة تُلبّي حاجاتها في مجال الحماية من التجاعيد، والالتهابات، وللأكسدة بالإضافة إلى مفعولها المُرطّب، المُهدئ، وحتى المُجدّد. ولكي تكون هذه المكونات النشطة فعّالة من المهم ترك المُنظّف على البشرة لمدة 60 ثانية على الأقل بهدف السماح لمكوناته بالتغلغل بعمق والعمل بفعالية أكبر.



وتُعتبر هذه المدة مثالية أيضاً لتنعيم البشرة وتخليصها من الأوساخ المُتراكمة طوال اليوم. ولكن يُشير الخبراء أيضاً إلى أن مكونات التنظيف غير مُصممة لتبقى على البشرة لفترة طويلة، وحتى المنظفات الأكثر نعومة يمكن أن يُسبّب تهيجاً للجلد في حال بقيت لفترة طويلة على البشرة ولم يتمّ شطفها بشكل صحيح.