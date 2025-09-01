فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها مع طليقها السعودي (صور)



وكشفت الفنانة المغربية من خلال الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على عن العلاقة الجيدة التي تجمعها بزوجها السابق السعودي الذي حرص على التواجد مع ابنته في يومها الأول بالمدرسة. نشرت الفنانة المغربية صورا وثقت من خلالها اللحظات الأولى لعودة ابنتها أميرة الى المدرسة هذا العام.وكشفت الفنانة المغربية من خلال الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على عن العلاقة الجيدة التي تجمعها بزوجها السابق السعودي الذي حرص على التواجد مع ابنته في يومها الأول بالمدرسة.

وبدا في غاية الحماسة والسعادة وهو يرافق طفلته الى الصف ويلتقط لها الصور ليوثق هذه اللحظات.



واستطاعت مريم من خلال هذه الصور العائلية التأكيد أنها تخطت كل الخلافات السابقة وتركز هي وطليقها فقط على ابنتها ومستقبلها. (لها)



