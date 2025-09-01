Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها مع طليقها السعودي (صور)

Lebanon 24
01-09-2025 | 05:10
نشرت الفنانة المغربية مريم حسين صورا وثقت من خلالها اللحظات الأولى لعودة ابنتها أميرة الى المدرسة هذا العام. 
وكشفت الفنانة المغربية من خلال الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام عن العلاقة الجيدة التي تجمعها بزوجها السابق السعودي فيصل الفيصل الذي حرص على التواجد مع ابنته في يومها الأول بالمدرسة.
 
 
 
 
 
 
وبدا الفيصل في غاية الحماسة والسعادة وهو يرافق طفلته الى الصف ويلتقط لها الصور ليوثق هذه اللحظات.

واستطاعت مريم من خلال هذه الصور العائلية التأكيد أنها تخطت كل الخلافات السابقة وتركز هي وطليقها فقط على ابنتها ومستقبلها. (لها)


