29
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها مع طليقها السعودي (صور)
Lebanon 24
01-09-2025
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة المغربية
مريم حسين
صورا وثقت من خلالها اللحظات الأولى لعودة ابنتها أميرة الى المدرسة هذا العام.
Advertisement
وكشفت الفنانة المغربية من خلال الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على
انستغرام
عن العلاقة الجيدة التي تجمعها بزوجها السابق السعودي
فيصل الفيصل
الذي حرص على التواجد مع ابنته في يومها الأول بالمدرسة.
وبدا
الفيصل
في غاية الحماسة والسعادة وهو يرافق طفلته الى الصف ويلتقط لها الصور ليوثق هذه اللحظات.
واستطاعت مريم من خلال هذه الصور العائلية التأكيد أنها تخطت كل الخلافات السابقة وتركز هي وطليقها فقط على ابنتها ومستقبلها. (لها)
مواضيع ذات صلة
رقصت وتمايلت بإثارة.. ستيفاني صليبا تُفاجئ الجمهور بظهورها مع نجل الفنان فضل شاكر (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وتمايلت بإثارة.. ستيفاني صليبا تُفاجئ الجمهور بظهورها مع نجل الفنان فضل شاكر (فيديو)
01/09/2025 17:32:17
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الدراسة والعمل.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتخرجها من الجامعة (صور)
Lebanon 24
بعد سنوات من الدراسة والعمل.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتخرجها من الجامعة (صور)
01/09/2025 17:32:17
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
01/09/2025 17:32:17
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة أجرت عملية شد وجه.. شاهدوا كيف فاجأت جمهورها بالنتيجة (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة أجرت عملية شد وجه.. شاهدوا كيف فاجأت جمهورها بالنتيجة (فيديو)
01/09/2025 17:32:17
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيصل الفيصل
مريم حسين
انستغرام
ريم حسين
بيت مري
المغربي
السعود
الفيصل
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يا رب".. زوج فنانة معروفة يتعرض لجلطة قلبية ويخضع لجراحة عاجلة (صور)
Lebanon 24
"يا رب".. زوج فنانة معروفة يتعرض لجلطة قلبية ويخضع لجراحة عاجلة (صور)
09:53 | 2025-09-01
01/09/2025 09:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم تنجب نيكول سابا ثانية (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب لم تنجب نيكول سابا ثانية (فيديو)
02:26 | 2025-09-01
01/09/2025 02:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان من الدانتيل.. جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الباهظ في مهرجان البندقية (فيديو)
Lebanon 24
بفستان من الدانتيل.. جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الباهظ في مهرجان البندقية (فيديو)
00:32 | 2025-09-01
01/09/2025 12:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يصلح التنظيف المزدوج لكافة أنواع البشرة؟
Lebanon 24
هل يصلح التنظيف المزدوج لكافة أنواع البشرة؟
23:00 | 2025-08-31
31/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
16:04 | 2025-08-31
31/08/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
14:00 | 2025-08-31
31/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:53 | 2025-09-01
"يا رب".. زوج فنانة معروفة يتعرض لجلطة قلبية ويخضع لجراحة عاجلة (صور)
02:26 | 2025-09-01
لهذا السبب لم تنجب نيكول سابا ثانية (فيديو)
00:32 | 2025-09-01
بفستان من الدانتيل.. جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الباهظ في مهرجان البندقية (فيديو)
23:00 | 2025-08-31
هل يصلح التنظيف المزدوج لكافة أنواع البشرة؟
16:04 | 2025-08-31
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
14:47 | 2025-08-31
جوليا روبرتس تثير الجدل من جديد.. هذا ما قالته عن فيلمها الاخير
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 17:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24